WDR-Sport Testspiele: MSV Duisburg und Arminia Bielefeld feiern Siege Stand: 07.07.2023 20:50 Uhr

Gelungene Tests für die Fußball-Drittligisten MSV Duisburg und Arminia Bielefeld: Beide Klubs konnten Siege gegen West-Regionalligisten feiern.

So bezwang der MSV Duisburg am Freitagabend (07.07.2023) den West-Regionalligisten 1. FC Bocholt mit 3:1 (0:0). Beim ersten Härtetest für die "Zebras" erzielten Rolf Feltscher (68.), Marvin Bakalorz (72.) und Hamza Anhari (90.) die Treffer.

Zuvor war Bocholt in der Arena am Hünting durch Malek Fakhro (64., Handelfmeter) in Führung gegangen. Bocholt hatte zuletzt dem FC Schalke 04 (2. Bundesliga) ein Remis abgerungen.

Wintzheimer-Hattrick für Bielefeld in Ahlen

Ebenfalls am Freitag jubelte Arminia Bielefeld über ein ungefährdetes 4:0 (1:0) bei Regionalligist Rot Weiss Ahlen. Aygün Yildirim (5.) besorgte die frühe Führung, Nürnberg-Leihgabe Manuel Wintzheimer setzte anschließend einen lupenreinen Hattrick (57., 62., 83.) drauf.