WDR-Sport TBV Lemgo: "Wir haben es immer geschafft, unsere Stars zu ersetzen"

Der langjährige Chefcoach Florian Kehrmann geht in die elfte Saison mit dem TBV Lemgo Lippe. Nach einer intensiven Vorbereitung peilt er gleich beim Bundesliga-Auftakt gegen Melsungen den ersten Sieg an.

Für Florian Kehrmann ist es eine vertraute Situation. Seit Dezember 2014 ist er im Amt, für ihn steht Saison Nummer elf als Chefcoach beim TBV Lemgo Lippe an und wieder ähneln sich die Herausforderungen.

Alle Spieler einsatzbereit

Mit der Vorbereitung ist der 47-Jährige zufrieden. 12 Siege aus 13 Spielen, auch den letzten Test gegen Zweitligist ASV Hamm in der vergangenen Woche acht Tage vor dem Bundesligastart, gewann Lemgo mit 35:31. Und das, obwohl die Spieler müde waren, die lange und harte Vorbereitung war ihnen deutlich anzumerken.

Umso größer ist die Vorfreude, dass es am Donnerstag (05.09. / 19.00 Uhr) nun endlich los geht - in der eigenen Halle vor heimischer Kulisse gegen die MT Melsungen. "Wir hatten gute Turniere und wir haben auch gut trainiert, so wie es aussieht, sind bis auf den langzeitverletzten Thomas Houtepen (Kreuzbandriss, Anmerk. der Redaktion) alle Spieler einsatzbereit", so Kehrmann im WDR-Interview. "Aber: Nur das erste Spiel zählt."

Nach dem Abgang einiger Leistungsträger muss sich die neue Mannschaft - wieder einmal - erst noch finden. "In diesem Jahr haben wir keinen allzu großen Umbruch. Aber die Aufgabe ist es erneut, junge Spieler heranzuführen und in der Liga zu etablieren." Eine Aufgabe, die Kehrmann sehr viel Spaß macht.

Kapitän Lukas Zerbe, viele Jahre die Identifikationsfigur des Vereins, will in der kommenden Saison für den THW Kiel um die Meisterschaft mitspielen. "Für Luki war es einfach an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen und zu einem Topverein zu gehen. Das hat er sich verdient", so Kehrmann.

"Lukas war das Gesicht und der Kopf vom TBV, aber das ist für uns nichts Neues, das haben wir jedes Jahr immer wieder erlebt. Und wir haben es immer geschafft, die Stars zu ersetzen."

Zielsetzung: Junge Spieler heranführen und viele Punkte sammeln

Zukünftig soll sich die Rolle des Anführers beim TBV auf mehrere Schultern verteilen. "Wir haben viele Spieler, die sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt haben", sagt Kehrmann und verweist auf Tim Suton, Freddy Simak und Lukas Hutecek. Letzterer "schafft es immer wieder, mit seiner emotionalen Art seine Mitspieler zu pushen."

Mit Neuzugang Hendrik Wagner hat sich der TBV mit einem erfahrenen Bundesliga-Spieler verstärkt. Neuer Torwart ist der 24-jährige österreichische Nationalspieler Constantin Möstl, dem Kehrmann die nötige Zeit geben will, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen.

Auch in der kommenden Saison bleibt die Zielsetzung für den langjährigen Lemgoer Trainer gleich: "Viele Handballclubs in der Bundesliga haben ein anderes Budget als wir. Wir wollen in erster Linie junge Spieler heranführen und möglichst viele Punkte holen."

Am liebsten gleich beim Saisonauftakt gegen Melsungen. "Wir wollen gleich zu Beginn der Saison viele Zuschauer in die Halle bringen. Das ist bei den Wetterbedingungen nicht ganz einfach. Deshalb wollen wir auf jeden Fall gewinnen und werden voll dagegen halten."