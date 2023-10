WDR-Sport TBV Lemgo Lippe verliert erneut gegen Göppingen Stand: 15.10.2023 18:04 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga die sechste Niederlage in Serie kassiert. Gegen Frisch Auf! Göppingen gab es die zweite Niederlage innerhalb von zwei Wochen.

Nur elf Tage nach dem Pokalduell, das Göppingen mit 31:25 für sich entscheiden konnte, standen sich beide Mannschaften am Sonntag in der Liga gegenüber. Auch dieses Mal ging die Partie deutlich mit 26:21 (12:9) an das Team aus Baden-Württemberg, das sich damit in der Tabelle vom TBV absetzen und auf Platz elf klettern konnte. Der TBV liegt nach neun Spieltagen auf Platz 16.

Lemgo vergibt zu viele Chancen

Die Gäste erwischten den besseren Start, auch weil sich der TBV sehr schwer tat, gegen die starke gegnerische Defensive durchzukommen. Nach fünfeinhalb Minuten hatte sich Göppingen bereits eine 4:1-Führung herausgespielt, während Lemgo einfach das Tor nicht traf. Unter anderem scheiterte Jan Brosch gleich zweimal am Pfosten und Samuel Zehnder konnte einen Siebenmeter nicht verwandeln. Zwischen dem 1:0 und Lemgos zweitem Treffer der Partie zum 2:6 lagen knapp zwölf Minuten.

Auch in der Folgezeit vergaben die Hausherren weiter Chance um Chance. Meistens war es Göppingens Torhüter Bart Ravensbergen, der Tore des TBV mit guten Paraden verhinderte. Lukas Zerbe verwarf zudem auch den zweiten Siebenmeter der Partie. Nach 20 Minuten hatten die Lemgoer erst vier Tore auf dem Konto, der Gegner immerhin acht. Aber das Kehrmann-Team steckte nicht auf und kämpfte sich mühsam zurück ins Spiel (8:9/26.). Kurz darauf lag Göppingen allerdings wieder mit 11:8 in Führung (28.), auch weil Nies Versteijnen bereits den dritten TBV-Siebenmeter des Spiels verwarf.

Keine erfolgreiche Aufholjagd

Der zweite Durchgang begann ähnlich frustrierend für die Gastgeber. Zerbe traf nur den Pfosten, Göttingen erhöhte dafür schnell auf 15:9 (33.). Aber Lemgo kämpfte sich erneut zurück, verkürzte mit einem 3:0-Lauf auf 14:17 (42.). Näher kamen die Lipperländer allerdings nicht heran. Göppingen hielt den Gegner bis zum Schlusspfiff erfolgreich auf Distanz.

Bester Torschütze der Partie war Göppingens Josip Sarac, der acht Treffer erzielte. Bei Lemgo war Zerbe mit vier Toren erfolgreich.