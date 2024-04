WDR-Sport Tage der Entscheidungen in NRW - Alemannia-Aufstiegsparty muss warten Stand: 22.04.2024 17:02 Uhr

Es geht in den deutschen Fußball-Ligen in die Schlussphase der Saison und erste Entscheidungen stehen an: Kehrt Aachen in den Profifußball zurück? Und wer schafft den Klassenerhalt? Ein Überblick über die verschiedenen Klubs in den ersten vier Ligen sowie der Frauen-Bundesliga.

Fußball und vor allem seine Entscheidungen bewegen Millionen von Fans - vor allem im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Fest steht schon: Bayer 04 Leverkusen ist deutscher Meister.

Regionalliga West: Aachen fiebert dem Aufstieg entgegen

Ganz Aachen fiebert der Rückkehr in den deutschen Profifußball entgegen: Die Alemannia steht dicht vor dem Gang in die 3. Liga. Dort spielte man zuletzt in der Saison 2012/13, wo die Schwarz-Gelben aus dem äußersten Westen als Zweitliga-Absteiger direkt durchgereicht wurden. Nach dem 1:0 (1:0)-Sieg beim SC Paderborn II führt Aachen die Tabelle mit 14 Punkten Vorsprung an und kann mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Bocholt am nächsten Samtag (27. April/14 Uhr) den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen.

Aachen hätte eigentlich schon mit einem Sieg in Paderborn die Rückkehr feiern können - dafür wäre allerdings auch ein Remis oder eine Niederlage des Wuppertaler SV gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf nötig gewesen. Die auch für Samstag angesetzte Partie wurde am Morgen allerdings kurzfristig abgesagt, weil beim WSV ein "hochinfektiöser Magen-Darm-Virus" grassiere. Mit der Absage sollten laut WSV alle Beteiligten und ihre Familien geschützt werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die nächste Partie wird der WSV am Freitag bei Fortuna Köln bestreiten. Auch hier gilt: Holt Wuppertal keinen Sieg, ist der Aachener Aufstieg auf der Couch perfekt.

Unsicherheit beim Abstiegskampf in der RL West

Wer in der Regionalliga West nach unten muss, hängt noch von den Ergebnissen der oberen Ligen ab. Denn es ist kompliziert: Steigt der MSV Duisburg (wie es sehr wahrscheinlich ist) aus der 3. Liga ab, so erhöht sich die Zahl der Vereine, die in die Oberliga müssen auf vier. Das bisherige Schlusslicht Velbert meldete sich am Samstag mit mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg beim 1. FC Köln II zurück, Letzter ist nun Ahlen.

Für noch mehr Drama würde ein Zweitliga-Abstieg des FC Schalke 04 sorgen. Denn dann müsste die Reserve automatisch in die Oberliga runter und würde ans Ende der Tabelle gesetzt werden. Bedeutet: Es trifft nur drei weitere Teams. Mehr als vier Klubs steigen nicht ab, im Zweifel startet die Regionalliga nächste Saison mit 19 Mannschaften.

Bundesliga: BVB peilt Champions League an

Der Meistertitel ist bekanntermaßen schon vergeben und Bayer 04 Leverkusen hat in der Liga seine herausragende Saison mit der Schale gekrönt. Das ist bereits seit dem letzten Spieltag klar. Am Samstag verpasste Borussia Mönchengladbach beim 3:4 in Hoffenheim einen weiteren Schritt in Richtung des vorzeitigen Klassenerhalts. Allerdings blieb der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze zumindest gleich, weil der 1. FC Köln das Kellerduell gegen Schlusslicht SV Darmstadt 98 mit 0:2 verlor. Der FC hat nun fünf Punkte Rückstand auf die Plätze 15 und 16, weil sie der FSV Mainz 05 am Sonntag ein 1:1 beim SC Freiburg erkämpfte.

Durch das Remis kletterte Mainz auf Platz 15, den Relegationsplatz belegt nun der VfL Bochum, der sich beim VfL Wolfsburg mit 0:1 geschlagen geben musste. Mainz und Bochum haben beide 27 Punkte auf dem Konto, der Revierklub hat jedoch das deutlich schlechtere Torverhältnis.

Etwas weiter oben hat Borussia Dortmund im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Da der BVB gegen Bayer Leverkusen am Sonntag in letzter Sekunde noch den Ausgleich zum 1:1 kassierte, liegt er nun zwei Punkte hinter den viertplatzierten Leipzigern. Am kommenden Wochenende kommt es zum direkten Duell der beidenTabellennachbarn. Der Vorsprung auf die sechstplatzierte Eintracht aus Frankfurt beträgt aber komfortable zwölf Punkte.

Die Dortmunder könnten jedoch Glück haben, dass auch Platz fünf zur Champions-League-Teilnahme reicht. Denn in der Saison-Rangliste der Länder 2023/2024 hat Deutschland mit seinen noch in Europa vertretenen Klubs Dortmund, Bayern München und Bayer Leverkusen eine perfekte Ausgangslage, um den zusätzlichen fünften Platz in der Königsklasse bei entsprechendem Abschneiden demnächst einzutüten.

2. Bundesliga: Paderborn schafft Klassenerhalt

So komisch sich das anhört, aber der SC Paderborn kann für eine weitere Zweitliga-Saison planen. Selbst wenn das Saisonziel wohl ein anderes war. Die drei Punkte beim "Club" haben die Ostwestfalen eingefahren - durch die Niederlage von Rostock tritt ein ähnlicher Fall wie bei Mönchengladbach in Liga eins - zwölf Punkte und knapp 20 Tore Vorsprung. Bei Schalke (im Abstiegskampf) und Fortuna Düsseldorf (Aufstiegskampf) ist noch alles möglich.

3. Liga: MSV vor Abstieg in die Regionalliga

In der 3. Liga haben Viktoria Köln und Borussia Dortmund II den Klassenerhalt bereits sicher. Die Viktoria setzte sich am 34. Spieltag mit 2:0 in Dresden durch und hat als 12. nun 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Der BVB II fegte Lübeck mit 5:0 vom Feld, rückte auf Platz neun vor und ist mit 14 Punkten Vorsprung auf die "rote Zone" gerettet.

Der SC Verl kassierte dagegen eine 0:1-Niederlage beim Tabellen-17. Halle und verpasste den vorzeitigen Klassenerhalt, könnte aber angesichts von elf Punkten Vorsprung mit einem Sieg gegen Mannheim alles klar machen.

Düster sieht es hingegen für den MSV Duisburg aus. Die Meidericher unterlagen beim FC Ingolstadt am Samstag 0:2 und haben bei noch vier ausstehenden Spielen acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Bei einer Niederlage am Samstag gegen den SV Sandhausen und einem Mannheimer Sieg in Verl, stünde der Abstieg in die Regionalliga schon drei Spieltage vor Saison-Ende fest.

Um den Gang in die Zweitklassigkeit mischen zudem noch Rot-Weiss Essen und Preußen Münster mit. Dort ist die Entscheidung allerdings noch etwas vertagt. Holt Essen im Nachholspiel am Mittwoch (19 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken drei Punkte, beträgt der Rückstand auf Münster auf dem dritten Platz nur noch einen Punkt.

Frauen-Bundesliga: Essen und Bayer hoffen auf CL-Qualifikation

Nur die kühnsten Optimisten bei der SGS Essen rechneten sich wahrscheinlich vor dem Wochenende noch das Erreichen der Qualifikation der Champions League aus. Doch die SGS wahrte ihre Chance durch einen 2:1-Erfolg im Duell mit dem Vierten Hoffenheim.

Im Abstiegskampf hat der 1. FC Köln mit einem 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg einen vorentscheidenden Schritt geschafft - komplett gesichert sind die Domstädterinnen jedoch noch nicht. Dafür besiegelte der Kölner Erfolg den Abstieg des MSV Duisburg, der am Sonntagabend auch noch eine 1:4-Niederlage gegen starke Wolfsburgerinnen kassierte.