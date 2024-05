WDR-Sport Iserlohn Roosters verstärken sich mit Stürmer Troock Stand: 03.05.2024 15:55 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben den kanadischen Eishockeystürmer Branden Troock verpflichtet. Das teilte der DEL-Klub am Freitag (03.05.2024) mit.

Troock lief zuletzt in der zweiten schwedischen Eishockeyliga für AIK Solna auf und erzielte dabei 31 Punkte in 37 Spielen. In Iserlohn trifft der 30-Jährige auf einen alten Bekannten. Unter Headcoach Doug Shedden hatte Troock in der Saison 2022/23 bereits in der Slowakei bei Banska Bystrica gespielt.

"Ich bin sehr froh, wieder unter Doug spielen zu können und kenne auch Brayden Burke und Hubert Labrie bereits – das wird mir die Eingewöhnung erleichtern", sagte Troock.