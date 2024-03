WDR-Sport SGS Essen mit viel Pokal-Euphorie gegen Duisburg Stand: 06.03.2024 18:08 Uhr

Nach dem Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinals geht die SGS Essen in der Frauen-Bundesliga mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen das Tabellenschlusslicht aus Duisburg.

Essen hatte sich am Dienstag im NRW-Duell bei Bayer Leverkusen 2:1 durchgesetzt und das Halbfinale erreicht. Am Freitagabend (18.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Markus Högner mit dem MSV Duisburg das einzige noch sieglose Team der Liga.

Duisburg braucht dringend ersten Sieg

Antonia Halverkamps vom MSV Duisburg, enttäuscht während eines Spiels

Mit vier Zählern ist der MSV Tabellenletzter und hat sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Während Essen unter der Woche einen Pokalsieg feiern konnte, verlor Duisburg recht deutlich 1:4 bei Eintracht Frankfurt.

Allerdings geben die letzten Auftritte in der Liga zumindest etwas Hoffnung. Nach zwei Punktgewinnen in Folge (1:1 in Freiburg und 0:0 gegen Köln) bleibt Duisburg in den noch verbleibenden acht Ligaspielen in Schlagdistanz.

Gerstner verlässt den MSV

Für Trainer Thomas Gerstner wäre der Gang in das Ligaunterhaus keine Premiere. Bereits in der Saison 2021/22 stieg Duisburg unter Gerstner ab, nach dem dieser den MSV zuvor über drei Spielzeiten hinweg in der Bundesliga gehalten hatte. Auch in der vergangenen Saison rettete Gerstner den MSV vor einem direkten Wiederabstieg. Gerstner hatte den MSV für die letzten sechs Spiele übernommen und acht Punkte geholt.

Seit Dienstag steht fest, dass Gerstner den Verein nach dieser Saison verlassen wird. "Intern ist das schon länger klar. Am 1. Juli liege ich entweder am Strand oder habe eine neue Aufgabe", sagte der 57-Jährige nach der Pokalniederlage in Frankfurt.

Essen ohne Abstiegssorgen

Im Gegensatz zum MSV befindet sich die SGS Essen nicht in Abstiegsnot. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt zehn Punkte, zur Spitzengruppe sind es nur acht. "Uns ist es diesmal gelungen, das Gros unser Leistungsträgerinnen zu halten und sogar längerfristig an den Verein zu binden", sagte Markus Högner Anfang des Jahres in einem Interview mit dem DFB.

Mit einem Sieg gegen Duisburg würde Essen zumindest vorübergehend auf den fünften Tabellenplatz springen und den Druck auf die direkte Konkurrenz um die europäischen Plätze noch einmal erhöhen.