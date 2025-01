WDR-Sport Schalke verleiht Innenverteidiger Wasinski an Genk Stand: 24.01.2025 12:19 Uhr

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat seinen Defensivspieler Martin Wasinski bis zum Ende der Saison an den KRC Genk nach Belgien verliehen.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, soll der 20-Jährige in seiner Heimat Spielerfahrung sammeln. Die allerdings zunächst in der 2. Liga bei der Reserve des KRC, den Jong Genk, wo er sich für Einsätze bei den Profis empfehlen muss.

In Belgien feierte Wasinski mit 17 sein Profidebüt

Die erste belgische Liga war es auch, in der Wasinski als 17-Jähriger für Sporting Charleroi sein Profidebüt feierte. Für Belgien ist der Defensivspezialist bereits in diversen Junioren-Nationalmannschaften aufgelaufen - zuletzt in der U20.

"Martin hat sich in den ersten Monaten hier auf Schalke gut integriert und engagiert eingebracht. Da er mit seinen erst 20 Jahren bisher nur wenig Spielzeit hatte, ist eine Leihe in unseren Augen die sinnvollste Lösung für ihn und uns als Klub", sagte Schalkes Sportdirektor Youri Mulder.

Wasinski besitzt einen Vertrag bis 2028 auf Schalke.

