WDR-Sport Schalke-Fans kritisieren Choreo-Verbot bei Heimspiel Stand: 05.08.2023 21:45 Uhr

Die Fans des FC Schalke 04 hatten für ihr erstes Saisonspiel im eigenen Stadion eine Choreografie geplant. Die Behörden untersagten diese aber offenbar.

Behörden haben den Ultras Gelsenkirchen offenbar untersagt, vor dem Heimspiel des Zweitligisten Schalke gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend eine Choreografie in der Nordkurve der Veltins-Arena zu zeigen. Dies teilten die Ultras auf ihrer Homepage mit. Das Sicherheitskonzept sei nicht genehmigt worden.

Dies sei aber nur ein vorgeschobener Grund, kritisierten die Fans. "Wegen eines zugehängten Fensters während der Choreo sind aktuell keine Choreografien in der Nordkurve Gelsenkirchen mehr möglich - diese irrsinnige Begründung bringt das Fass für uns endgültig zum Überlaufen", schrieben die Ultras. Sie sähen darin eine beispiellose Schikane seitens der Gelsenkirchener Polizei und Feuerwehr.

Laut den Sicherheitsbehörden sei eine freie Sicht aus den Leitstellen in den Innenraum zwingende Voraussetzung für eine Genehmigung. Dies sei bei Choreografien in den vergangenen Jahren kein Problem gewesen, so die Ultras. Die Nicht-Genehmigung sei "entsprechend überraschend, inakzeptabel und unzumutbar".