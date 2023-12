3. Liga SC Verl verliert nach Ulmer Blitzstart Stand: 16.12.2023 15:59 Uhr

Der SC Verl hat in der 3. Liga seine zweite Niederlage in Folge kassiert. Verls Torge Paetow sah im Spiel gegen Ulm zudem die Gelb-Rote Karte.

Die Ostwestfalen verloren ihr Heimspiel gegen den SSV Ulm am Samstag mit 0:3 (0:2). Die Ulmer eroberten dadurch den dritten Tabellenplatz von den Verlern.

In der Partie des 19. Spieltags gelang dem Aufsteiger Ulm in der Sportclub-Arena ein Blitzstart: In der 2. Minute brachte SSV-Angreifer Léo Scienza einen Freistoß von der linken Seite scharf in die Mitte, Verls Maël Corboz berührte den Ball noch leicht, bevor er im Verler Tor einschlug.

Verl brauchte bis zur Mitte der ersten Halbzeit, um in der Partie anzukommen. Auch danach konnten sie sich aber nur selten zwingende Torchancen erarbeiten: Verls Oliver Batista-Meier scheiterte mit einem strammen Freistoß an Ulm-Keeper Christian Ortag, der sich dafür allerdings ordentlich strecken musste (38.).

Kurz vor der Halbzeitpause wurde Ulm dann wieder gefährlich: Verl-Verteidiger Torge Paetow verlor den Ball im Strafraum an Scienza und zog den Ulmer danach Arm, sodass der Schiedsrichter Timon Schulz auf Foulelfmeter entschied. Zum Strafstoß trat Scienza selbst an - sein Schuss landete links unten im Netz (45.). SCV-Torwart Luca Unbehaun hatte die Ecke geahnt, war aber machtlos.

Gelb-Rot für Paetow - Verl zu zehnt

Vor 1.893 Zuschauern kam Verl engagiert aus der Halbzeitpause und spielte nach vorne. Doch ehe der SCV das in Torgefahr umsetzen konnten, kassierten sie den nächsten Rückschlag: In der 63. Minute sah Paetow die Gelb-Rote Karte, nachdem er seinen Gegenspieler am Trikot gezogen hatte.

In der Unterzahl hatte das Team von Verl-Trainer Alexander Ende einen schweren Stand gegen den starken Aufsteiger aus Ulm. In der 72. Minute konnten die Gäste ihre Führung noch erhöhen: Eine Flanke von Nicolas Jann fand im Strafraum den SSV-Mittelstürmer Felix Higl, der den Ball ins Tor köpfte.

Sportclub nun auf dem fünften Tabellenplatz

Danach hatte Verl den Gästen nur noch wenig entgegenzusetzen. Ulm verwaltete die Führung souverän und fuhr schließlich einen verdienten Sieg ein. Verl belegt nach der 0:3-Heimniederlage vorerst den fünften Tabellenplatz.

Verl hatte zuletzt auch in Münster verloren, zog dort mit 1:3 den Kürzeren. Davor hatte sich der Sportclub mit fünf Siegen in Serie zu einem Überraschungsteam der 3. Liga gemausert.

Verl am Mittwoch gegen Viktoria Köln

Im letzten Spiel des Jahres empfängt der SC Verl am Mittwoch, den 20. Dezember, den FC Viktoria Köln. Anstoß ist um 19.00 Uhr.