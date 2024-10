Wichtiger Erfolg im Abstiegskampf SC Verl feiert gegen Unterhaching ersten Heimsieg Stand: 05.10.2024 15:56 Uhr

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie hat der SC Verl in der 3. Liga mal wieder gepunktet. Am Samstag gewann der Sportclub gegen die Spielvereinigung Unterhaching mit 2:0 (0:0).

Mit sechs Punkten nach acht Spieltagen haben die Verler einen schwachen Saisonstart hingelegt. Das Spiel gegen die Spielvereinigung, die mit lediglich drei Punkten mehr auf dem Konto auch schlecht gestartet war, war für SC-Coach Alexander Ende und seine Mannschaft somit richtungsweisend.

Verl setzt Unterhaching von Beginn an unter Druck

Folgerichtig waren die Verler vor heimischem Publikum von Beginn an um Spielkontrolle bemüht und schnürten die Gäste bereits im ersten Durchgang phasenweise in der eigenen Hälfte ein. Sie setzten die Bayern mit hohem Pressing unter Druck, ohne dadurch zunächst zu den ganz großen Chancen zu kommen.

Die beste in Hälfte eins hatten sie dann in der 41. Minute, als ein Kopfball von Berkan Taz am linken Pfosten landete und anschließend von Schlussmann Konstantin Heide entschärft wurde. Die Flanke kam von Patrick Kammerbauer, der zuvor von einem Ballverlust der Unterhachinger profitiert hatte.

Taz sorgt mit Flachschuss für das erlösende 1:0

Auch nach der Pause blieben die Verler im Vorwärtsgang und wurden für ihr Bemühen nach knapp einer Viertelstunde mit einer weiteren Großchance belohnt. Allerdings scheiterte Chilohem Onuoha mit seinem Fernschuss wie schon Taz im ersten Durchgang am Torgestänge - dieses Mal rettete die Latte für Unterhaching (59.).

Im Zusammenspiel machten Onuoha und Taz es drei Minuten später besser. Onuoha bediente Taz rund 23 Meter vor dem Tor, und dieser nutzte den reichlich vorhandenen Platz, um Heide mit einem strammen Flachschuss neben den rechten Pfosten erstmals zu überwinden.

In der Nachspielzeit machte Eduard Probst unmittelbar vor dem Abpfiff mit dem 2:0 alles klar. Mit dem ersten Heimsieg haben sich die Verler vorerst etwas Luft im Tabellenkeller verschafft.