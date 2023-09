Torspektakel auf der Alm Saarbrücken verpasst Arminia derben Dämpfer Stand: 29.09.2023 21:53 Uhr

Arminia Bielefeld kommt in der 3. Liga nicht in Tritt. Gegen Saarbrücken gingen die Ostwestfalen zwar in Führung, aber in der zweiten Halbzeit ging die Arminia unter.

Von Dirk Burkhardt

Arminia Bielefeld tut sich in der 3. Liga weiter schwer. Am Freitag (29.09.2023) kassierte der DSC eine böse 2:6 (1:1)-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken und kommt nicht von den unteren Tabellenplätzen weg.

Dabei gingen die Bielefelder nach dem Sieg in der Vorwoche bei der Spvgg Unterhaching mit Selbstvertrauen in die Partie und hatte in der Anfangsphase die besseren Ansätze Richtung Tor. Im Verlauf verflachte die Partie allerdings und nahm erst kurz vor der Pause wieder richtig Fahrt auf.

Klos lässt Arminia nur kurz jubeln

Fabian Klos gelang in typsicher Manier kurz vor der Pause die scheinbar erlösende Führung: Eine Flanke von Kaito Mizuta köpfte der Bielefelder Routinier vom Elfmeterpunkt ins lange Eck (41.). Doch die Torhymne auf der Alm war noch nicht ganz verklungen, da nutzten die Gäste eine Unfaufmerkskeit der DSC-Abwehr durch Richard Neudecker (42.) zum 1:1-Ausgleich. Bis zur Pause schnupperten beide Teams an der Führung.

In Halbzeit zwei präsentierte sich der 1. FC Saarbrücken dann aber insgesamt stabiler und weniger fehleranfällig. Luca Kleber (51.) traf nach Bielefelder Unordnung im Anschluss an eine Ecke zum 2:1 für den FCS (51.). Kai Brünker (63.) nach einem schnellen Gegenangriff und Marcel Gaus (80.) wieder nach einer Ecke erhöhten auf 4:1.

Yildirims Anschluss nicht mehr als ein Strohfeuer

Zwar erwachte Bielefelds Kampfgeist nach dem schnellen Anschluss durch Aygün Yildirim (81.) noch einmal und auch auf die Ränge sprang der Funke über. Letztlich konnte die Arminia aber so spät der Partie keinen anderen Dreh mehr geben und war dann zu offen. Simon Stehle (88.) und Lukas Boeder (90.+3) nutzten das zum 6:2-Endstand.

Während Saarbrücken mit 13 Punkten Kontakt zu den Aufstiegsplätzen aufnimmt, hat Bielefeld mit acht Zählern wenig Luft auf die Abstiegsplätze. Bei den NRW-Duellen in der englischen Woche beim SC Verl (Dienstag) und gegen Borussia Dortmund II (Samstag) wird sich zeigen, wohn die Reie für den Zweitliga-Absteiger geht.