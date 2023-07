WDR-Sport Rot-Weiß Oberhausen holt Moritz Stoppelkamp zurück Stand: 11.07.2023 15:06 Uhr

Beim MSV Duisburg aussortiert, aber für den Ruhestand nicht bereit: Der 36-jährige Moritz Stoppelkamp schnürt seine Fußballschuhe in der kommenden Saison in der Regionalliga West für Rot-Weiß Oberhausen.

Das teilten die Oberhausener am Dienstag mit. Für Stoppelkamp kommt der Wechsel nach Oberhausen einem Wiedersehen mit seinen Anfängen im Profifußball gleich, da er mit den Rot-Weißen schon von 2008 bis 2010 in der 2. Fußball-Bundesliga spielte.

Stoppelkamps steiler Aufstieg nach Abschied aus Oberhausen

Während es für Stoppelkamp 2010 mit seinem Wechsel zu Bundesligist Hannover 96 sportlich erstmal steil bergauf ging, stürzte Oberhausen ab. 2012 kam Stoppelkamp bei den Niedersachsen immerhin zu fünf Einsätzen in der Europa League, wobei er beim Viertelfinal-Aus gegen Atlético Madrid nicht mit von der Partie war. Im selben Jahr wurde sein alter Club nach dem Abstieg in die 3. Liga aus selbiger direkt in die Regionalliga West durchgereicht, wo die Oberhausener seitdem vergeblich um die Rückkehr in den Profifußball kämpfen.

Bei diesem Kampf bekommen sie nun Unterstützung von einem Routinier mit reichlich Profi-Erfahrung. Neben 71 Erstliga-Einsätzen blickt Stoppelkamp auf 223 Zweitliga-Spiele und 124 Partien in der 3. Liga zurück - mit 196 bestritt er die meisten davon für Duisburg. Dabei erzielte er insgesamt 89 Tore und bereitete 76 weitere Treffer vor.

Bundesliga-Rekordtor für den SC Paderborn

Sein schönstes Tor erzielte er im Trikot des SC Paderborn am 20. September 2014, als er den Aufsteiger - ausgerechnet gegen Hannover 96 - mit dem Treffer zum 2:0 aus mehr als 80 Metern an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga schoss. Paderborn stieg am Saisonende zwar wieder ab, aber die 82,3 Meter lange Stoppelkamp-Allee vor dem Paderborner Stadion erinnert noch heute an Stoppelkamps weitestes Tor der Bundesliga-Geschichte.

Der in Duisburg geborene Stoppelkamp durchlief die Jugendabteilungen des MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen und spielte zuletzt beim MSV in der 3. Liga, wo sein Vertrag am Ende der vergangenen Spielzeit aber nicht mehr verlängert wurde.

Lust auf Fußball nach schwerem Abschied beim MSV

"Mit Moritz konnten wir einen Spieler zurück nach Oberhausen holen, der mit seiner Qualität und seiner Erfahrung die Mannschaft noch einen Schritt weiter nach vorne bringt", sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder.

Nach einem für Stoppelkamp schweren Abschied beim MSV, den er in der vergangenen Saison in den meisten Spielen als Kapitän aufs Feld geführt und mit sieben Toren und zehn Vorlagen in der Offensive maßgeblich gestützt hat, freut sich der Routinier auf die neue Herausforderung: "Ich habe wieder Lust auf Fußball. Einige Gesichter kenne ich noch aus vergangenen Tagen und freue mich jetzt die Jungs kennenzulernen und dann in der Saison gemeinsam anzugreifen."