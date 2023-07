WDR-Sport Rot-Weiss Essen gewinnt auch dritten Test - Arminia verliert Stand: 15.07.2023 18:02 Uhr

Rot-Weiss Essen hat auch das dritte Testspiel der Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison gewonnen.

RWE setzte sich am Samstag mit 3:1 (2:1) beim FC Gütersloh durch. Thomas Eisfeld (39.), Moussa Doubouya (43.) und Ron Berlinski (53.) trafen für den Drittligisten. Arnold Suew hatte den Regionalliga-Aufsteiger in der 22. Minute in Führung gebracht.

Für Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld gab es dagegen beim 0:2 (0:1) gegen Zweitligist FC St. Pauli im Rahmen des Trainingslagers in Sankt Martin nichts zu holen.