3. Liga Rot-Weiss Essen erarbeitet sich gegen Aue ersten Punkt Stand: 20.08.2023 22:33 Uhr

Nach der Auftaktniederlage beim Halleschen FC hat sich Rot-Weiss Essen gegen Erzgebirge Aue den ersten Punkt der Saison gesichert.

Die beiden Teams trennten sich zum Abschluss des 2. Spieltags am Sonntagabend 1:1 (1:1). Sean Seitz (12.) schoss Aue in Führung, ehe Torben Müsel (29.) sehenswert für RWE ausglich.

Beide Teams mit Chancen zu Beginn - Aue trifft

Die Hausherren wurden nach wenigen Minuten zum ersten Mal gefährlich. Moussa Doumbouya legte an der rechten Strafraumgrenze quer zu Marvin Obuz (7.), dessen zu zentraler Schuss aber in den Armen von Aues Keeper Martin Männel landete. Auf der Gegenseite verpasste Aue die Führung, als der in der Mitte frei stehende Seitz (12.) eine scharfe Hereingabe von Tim Danhof um Zentimeter verpasste.

Wenige Minuten später wurde RWE eiskalt ausgekontert. Nach einem Essener Ballverlust am gegnerischen Strafraum trieb Aues Omar Sijarić den Ball mit hoher Geschwindigkeit nach vorne und steckte im richtigen Moment durch zu Seitz (17.), der RWE-Torwart Jakob Golz keine Chance ließ und trocken ins untere linke Eck traf.

Müsel gleicht für RWE aus

Anschließend war von beiden Mannschaften längere Zeit nichts zu sehen - bis der Ausgleich fiel. Bei einem Angriff über die linke Seite landete ein abgefälschter Pass von Essens Lucas Brumme im Auer Strafraum bei Müsel (29.), der den Ball mit der Brust stoppte und aus der Drehung ins rechte Eck schoss.

Auch nach der Halbzeitpause blieb die Begegnung ausgeglichen, zwingende Torchancen gab es auf beiden Seiten zunächst aber nicht. Nach einer Ecke kam Essens Brumme (58.) zum Kopfball, verfehlte aber um gut einen Meter. Bei Aue hatte Marcel Bär (77.) eine gute Möglichkeit, als eine Bogenlampe bei ihm am Essener Fünf-Meter-Raum landete, doch Bär köpfte sich auf die eigene Schulter.

In der Schlussphase drückte Essen noch einmal auf den Siegtreffer, blieb aber glücklos: In der Nachspielzeit schlenzte Cedric Harenbrock den Ball aus 17 Metern knapp über das Erzgebirge-Tor. Am Mittwoch (19 Uhr) tritt RWE im NRW-Duell bei Viktoria Köln an.