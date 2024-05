Premier League De Zerbi verlässt Brighton - und wäre frei für die Bayern Stand: 18.05.2024 17:01 Uhr

Trainer Roberto De Zerbi verlässt den englischen Klub Brighton & Hove Albion. Das bestätigte der Verein auf seiner Webseite. Der Italiener werde das Team am letzten Spieltag der Premier League gegen Manchester United letztmals betreuen.

Der Italiener ist auch beim FC Bayern im Gespräch. Tags zuvor noch hatte De Zerbi bekräftigt, seinen Klub nicht verlassen zu wollen. "Wenn Sie mich fragen, ob es irgendeinen Verein gibt, der mich umstimmen kann: Nein, da gibt es keinen. Ich würde gerne in Brighton bleiben, um in jeder Saison das höchstmögliche Ziel erreichen" , wurde der 44-Jährige vom Magazin "The Athletic" zitiert.