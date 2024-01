WDR-Sport Rollen getauscht: Bonn trifft auf Überraschungsteam Chemnitz Stand: 11.01.2024 22:24 Uhr

Bonn empfängt in der BBL die Niners Chemnitz - es ist das Duell der vertauschten Rollen. War Bonn im letzten Jahr noch das Überraschungsteam, kämpfen die Baskets jetzt um die Playoffs. Chemnitz dagegen steht in dieser Saison unerwartet an der Spitze.

Von Jakob Halbfas

Wenn die Telekom Baskets Bonn am Freitag (20 Uhr) auf die Niners Chemnitz treffen, ist es ein bisschen als würden die Baskets in einen Spiegel gucken. Chemnitz ist die Überraschungsmannschaft der Liga und führt, ähnlich wie Bonn im Vorjahr, überraschend die Tabelle der Basketball-Bundesliga (BBL) an.

Bonn klarer Sieger im Playoff-Viertelfinale

Am Freitag ist Chemnitz der Favorit und Bonn geht als Außenseiter in die Partie. Im Mai vergangenen Jahres sah das noch ganz anders aus. Chemnitz hatte sich im letzten Hauptrundenspiel noch für die Playoffs qualifiziert und traf im Viertelfinale auf die Baskets. Bonn marschierte als klarer Favorit nach drei gewonnenen Spielen ins Halbfinale ein und wurde am Ende Vizemeister.

Seitdem ist aber vor allem in Bonn viel passiert. Auf dem Hardtberg spielen seit Saisonbeginn 13 neue Spieler, die mit Roel Moors von einem neuen Coach trainiert werden. Unter diesen Umständen spielen die Baskets eine ordentliche Saison, kämpfen als aktuell Tabellenachter um den direkten Einzug in die Playoffs.

Bonner Kantersieg in Oldenburg

Nach einem durchwachsenen Dezember mit zwischenzeitlich vier Pflichtspielniederlagen in Folge, ist Bonn mit einem Ausrufezeichen in das neue Jahr gestartet. Bei den Baskets Oldenburg feierte Bonn den höchsten Auswärtssieg in Oldenburg in der Klub-Geschichte.

Bei dem Achtungserfolg erzielte Bonn bereits zum zweiten Mal in dieser Saison 108 Punkte. Mit im Schnitt 125,6 Punkten pro 100 Ballbesitze stellen die Baskets die beste Offensive der Liga. Auffällig ist, dass kein Bonner Akteur im Scoring heraussticht. Gleich fünf Spieler punkten im Schnitt zweistellig.

Beste Offense trifft auf beste Defense

Gegen Chemnitz sind Bonns kreative Köpfe besonders gefordert. Die Niners lassen die wenigsten Punkte zu (im Schnitt 74) und erzwingen die meisten Ballverluste (15,9). "Chemnitz spielt eine sehr starke Teamdefense und geht mit ganz viel Intensität zur Sache", sagte Bonns Coach Moors vor der Partie.

In der Offensive setzt Chemnitz auf Flexibilität. "Die Center Kevin Yebo und Jonas Richter können mit ihren Pässen auch als Spielgestalter agieren", sagte Moors. Vor allem für Yebo wird es eine besondere Rückkehr. Der 27-Jährige ist in Bonn aufgewachsen, spielte jedoch nie für die Baskets. Mit 17.4 Punkten und 6,4 Rebounds pro Spiel spielt Yebo die beste Saison seiner BBL-Karriere.

Bonn muss hingegen auf seinen Stamm-Center verzichten. Benedikt Turudic wird aller Voraussicht nach verletzt ausfallen. Die Einsätze von Harald Frey und Chris Sengfelder sind noch offen.