WDR-Sport RL West: Spitzengruppe rückt näher zusammen Stand: 07.10.2023 16:25 Uhr

Die Spitzengruppe in der Regionalliga West rückt noch näher zusammen. Die ersten fünf Klubs trennen nur noch drei Punkte.

Am Freitagabend (06.10.2023) setzte sich Alemannia Aachen in Köln dank des Treffers von Angreifer Lukas Scepanik (23. Spielminute) mit 1:0 (1:0) durch. Fortuna Köln bleibt dennoch Tabellenführer mit 20 Punkten, hat aber gleich mehrere Vereine im Nacken.

Aachen bringt Sieg in Unterzahl durch

Die über 7.500 Fans im Südstadion sahen eine durchaus hitzige Partie. Nach der frühen Gelb-Roten Karte innerhalb von nur zehn Minuten für Aachens Julian Schwermann (27.) bekam das Spiel gezwungenermaßen eine neue Dynamik.

Danach spielte eigentlich nur noch die Fortuna, doch Köln tat sich erstmal enorm schwer, zwingend vor das Tor zu kommen gegen leidenschaftlich verteidigende Alemannen. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf das Aachener Tor zu, doch der Ball wollte einfach nicht rein. Ein Abseitstreffer wurde der Fortuna noch aberkannt (84.). Letzlich jubelten die Gäste.

RWO siegt im Verfolgerduell

Nicht nutzen konnte den Kölner Patzer der Zweitplatzierte 1. FC Düren, der am Samstag im Spitzenspiel zuhause gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 1:2 (1:2) unterlag. Yannik Schlößer hatte Düren nach fünf Minuten in Führung gebracht, doch Pierre Fassnacht (45.) und Moritz Montag (45.+2.) drehten die Partie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Damit meldete sich RWO zurück in der Spitzengruppe und liegt mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz vier.

Neuer Dritter ist der 1. FC Bocholt, der den FC Güterloh 2:0 (2:0) bezwang. Ein Doppelpack Malek Fakhro (25./33.) sicherte den Gastgebern den Sieg. Als Fünfter liegt auch der Wuppertaler SV noch in Reichweite zur Spitze. Es hätte aber auch mehr sein können, doch in einem wilden Spiel verlor der WSV 3:4 (0:1) gegen den SV Lippstadt. Noch in die Spitzengruppe vorstoßen kann die Reserve des 1. FC Köln, die am Samstag um 18 Uhr den FC Wegberg-Beeck empfängt.