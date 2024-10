WDR-Sport RL West: Sieglos-Serie des 1. FC Köln II endet in Wuppertal Stand: 18.10.2024 21:28 Uhr

Nach vier Spielen ohne Sieg hat sich der 1. FC Köln II zum Auftakt des 12. Spieltags der Regionalliga West beim Wuppertaler SV durchgesetzt.

Der FC gewann am Freitagabend mit 2:1 (2:1) und verbesserte sich zunächst auf Platz sechs. Der WSV blieb im vierten Spiel in Folge ohne Sieg und hat als Tabellen-13. nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Bereits nach vier Minuten führte Köln nach einem Konter. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite setzte Maximilian Schmid (4.) den Ball platziert ins untere linke Eck. Wuppertal schlug schnell zurück. Nach einem Foul an Marco Terrazino im Strafraum verwandelte Kevin Hagemann (11.) den folgenden Elfmeter sicher zum 1:1. Sechs Minuten vor der Pause ging Köln erneut in Führung, als Oliver Schmitt (39.) nach einer Flanke von Teoman Akmestanli per Kopf traf.

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie ausgeglichen, ehe Kölns Neo Telle (81.) die Gelb-Rote Karte sah. In der Schlussphase drückte Wuppertal in Überzahl auf den Ausgleich, der aber nicht mehr fiel.