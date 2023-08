WDR-Sport RL West: Kuriose Wuppertaler Serie hält, Aachen mit Remis Stand: 11.08.2023 21:20 Uhr

Schon wieder ein spätes Erfolgserlebnis für den Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV: Bei Schalkes Reserve gelangen dem WSV zwei Tore in der Schlussphase.

So sorgten beim 3:1 (1:1) der Wuppertaler am Freitagabend (11.08.2023) Phil Beckhoff (87.) und Semir Saric (90.+4) mit ihren Treffern für Ekstase bei den etwa 500 mitgereisten WSV-Fans. Kevin Pytlik (18.) hatte den Führungstreffer erzielt, Schalkes Joey Müller (42.). zwischenzeitlich dann ausgeglichen.

Kuriose Siegesserie des WSV hält

Damit hielt die kuriose Siegesserie des WSV, der mit drei Siegen in drei Spielen einen perfekten Start hingelegt hat. Schon an den ersten beiden Spieltagen hatte Wuppertal erst ganz spät in der Partie den Sieg eingetütet.

Gegen Aachen hatte es zum Auftakt nach 90 Minuten noch 1:0 für die Alemannia gestanden, am Ende jubelte der WSV über ein 2:1. Und am 2. Spieltag entriss Wuppertal Borussia Mönchengladbach II durch Tore in der 90.+5 und 90.+6 von Hüseyin Bulut und Damjan Marceta noch den sicher geglaubten Sieg.

Alemannia Aachen kassiert späten Ausgleich

Die Zweitvertretung der Gladbacher entführte derweil den ersten eigenen Zähler der Regionalliga-Saisno aus Aachen. Am Freitagabend brachte Kushtrim Asallari (22.) Gladbach in Führung.

Zwischenzeitlich entglitt der Borussia die Partie aber in nur zwei Minuten: Alemannia Aachens Marc Brasnic (31.) traf zum Ausgleich und Gladbachs Phil Kemper (33.) anschließend ins eigene Netz. Oguczan Büyükarslan (89.) verhinderte mit seinem Ausgleich noch die Borussia-Pleite.