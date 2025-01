WDR-Sport RL West: Fortuna Köln nur mit Remis - RWO besiegt WSV Stand: 25.01.2025 16:49 Uhr

Am 19. Spieltag der Fußball-Regionalliga West ist Fortuna Köln nicht über ein Remis gegen den 1. FC Bocholt hinausgekommen.

Die Partie vor 1.893 Zuschauern im Kölner Südstadion endete am Samstag 1:1 (0:0). Im Mittelpunkt stand dabei Fortuna-Verteidiger Barne Pernot: Der 25-Jährige brachte die Gäste aus Bocholt in der 63. Minute per Eigentor in Führung, fünf Minuten traf der Kölner dann aber auf der anderen Seite zum Ausgleich.

Durch das Remis verpasste es die Fortuna, den Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg noch weiter zu verkürzen, und rutschte auf den vierten Tabellenplatz ab. Zumindest vorerst auf dem dritten Platz steht die U23 von Borussia Mönchengladbach, die sich am Samstag im Auswärtsspiel bei Eintracht Hohkeppel mit 6:4 (2:2) durchsetzte.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag:



KFC Uerdingen - Schalke 04 II 2:2 (0:0)

SC Paderborn II - 1. FC Köln II 2:2 (0:0)

Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Düren 1:1 (1:0)

RWO startet mit Sieg über Wuppertal

Nico Klaß (links) und Matona-Glody Ngyombo (Mitte) von Rot-Weiß Oberhausen sowie Kevin Hagemann vom Wuppertaler SV.

Bereits am Freitagabend hatte sich Rot-Weiß Oberhausen trotz zweimaligen Rückstands mit 3:2 (1:1) gegen den Wuppertaler SV durchgesetzt. Damit rückte RWO zumindest zwischenzeitlich auf Platz zwei vor. Der Rückstand auf den MSV, der erst am Sonntag spielt, beträgt zurzeit vier Punkte.

Donkor trifft auf beiden Seiten

In einer zunächst ausgeglichenen Partie gewann RWO gerade die Oberhand, als der WSV in Führung ging. RWO-Keeper Kevin Kratzsch konnte zunächst zwei Versuche aus kurzer Distanz abwehren, ehe Dominik Bilogrevic (29.) zum 1:0 für die Gäste traf. Oberhausen schlug umgehend zurück: Nach einem Steilpass auf Denis Donkor (31.) blieb dieser vor dem WSV-Tor cool und glich zum 1:1 aus.

Nach der Pause war Torschütze Donkor (66.) der Unglücksrabe. Bei einem Klärungsversuch nach einer Wuppertaler Ecke landete der Ball im eigenen Tor. RWO drückte auf den Ausgleich, den Matona-Glody Ngyombo (73.) schließlich per Kopf erzielte. Knapp fünf Minuten später traf Matchwinner Ngyombo (77.) zum 3:2 - erneut per Kopf.

Gütersloh gegen Lotte abgesagt

Das zweite für den Freitagabend angesetzte Spiel zwischen dem FC Gütersloh und den Sportfreunden Lotte war wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesetzt worden. Am Samstag (14 Uhr) könnte Fortuna Köln mit einem Sieg gegen den 1. FC Bocholt bis auf drei Punkte an den MSV Duisburg heranrücken. Der Spitzenreiter gastiert am Sonntag (14 Uhr) bei Schlusslicht Türkspor Dortmund.