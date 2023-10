WDR-Sport RL West: Düren und Bocholt bleiben Fortuna Köln auf den Fersen Stand: 14.10.2023 16:28 Uhr

Nachdem Tabellenführer Fortuna Köln bereits am Freitagabend mit einem Sieg vorgelegt hatte, zogen die Verfolger 1. FC Düren und 1. FC Bocholt am Samstag nach.

Düren setzte sich beim 1. FC Gütersloh mit 3:1 (1:1) durch, Bocholt gewann bei Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0). Im Spitzentrio Köln, Düren und Bocholt hat jeder Klub nun 23 Punkte auf dem Konto, wobei Köln das beste Torverhältnis aufweist.

Düren geht früh in Führung

Düren ging mit der ersten Gelegenheit der Partie in Führung. Nach einem Steckpass von Dennis Brock traf Yannik Schlößer (16.) aus kurzer Distanz zum 1:0. Zehn Minuten später glich Patrik Twardzik (26.) mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Freistoß von Nico Buckmaier für Gütersloh aus. Doch kurz vor der Pause ging Düren erneut in Front, als Kevin Goden (45.+1) per Kopf traf - ebenfalls nach einem Freistoß. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte setzte Ismail Harnafi den Schlusspunkt: Er traf ins leere Tor, nachdem Güterlohs Keeper Jarno Peters nach einer Ecke nicht schnell genug zurücklaufen konnte.

Der 1. FC Bocholt kam gegen Fortuna Düsseldorf II lange nicht über ein 0:0 hinaus, doch in der Schlussphase brachten Marvin Lorch (82.) und Haris Mesic (84.) die Bocholter mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße.

Remis zwischen RWO und WSV

Das Duell der beiden Traditionsklubs Rot-Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV fand keinen Sieger (1:1). Nach einer Flanke von der rechten Seite von Moritz Montag stand Sven Kreyer (21.) völlig frei und brachte RWO zunächst in Führung. Doch Charlison Benschop (90.) sicherte dem WSV noch einen Punkt. Während RWO Vierter bleibt, rutschte der WSV auf Rang sieben ab.

Schalke II und Aachen im Aufwind

Einen Schritt nach vorne in der Tabelle machte der FC Schalke 04 II, der einen 4:0 (2:0)-Erfolg beim Aufsteiger und Tabellenvorletzten SSVg Velbert feierte. Soichiro Kozuki (12.), Nelson Amadin (45.+1), Paul Pöpperl (63.) und Bleron Krasniqi (83.) erzielten die Treffer für die Königsblauen, die seit vier Spielen ungeschlagen sind und auf Platz fünf vorrückten.

Auch Alemannia Aachen befindet sich weiter im Aufwind. Die Schwarz-Gelben gewannen gegen den FC Wegberg-Beeck 4:1 (1:0) und blieben im fünften Spiel in Folge unbesiegt. Lukas Scepanik sorgte bereits in der 8. Minute für das erste Tor der Alemannia, Elsamed Ramaj (62.) legte per Elfmeter nach. Shpend Hasani (71.) gelang zwar der zwischenzeitliche Anschluss, doch Marc Brasnic (77.) und erneut Scepanik (79.) ließen keine Zweifel mehr am Sieg Aachen aufkommen.

Der SV Lippstadt und Borussia Mönchengladbach II trennten sich 1:1 (0:1).

Fortuna Köln weiter an der Spitze

Danny Breitfelder von Fortuna Köln jubelt über seinen Treffer (Archivbild).

Am Freitagabend hatte sich bereits Tabellenführer Fortuna Köln gegen Schlusslicht Rot Weiss Ahlen mit 2:0 (0:0) durchgesetzt. Justin Steinkötter (50.) und Danny Breitfelder (65.) erzielten die Tore für den Tabellenführer nach der Halbzeitpause.

Im zweiten Spiel am Freitagabend gelang dem SC Wiedenbrück ein Last-Minute-Sieg gegen den SV Rödinghausen. Bahattin Karahan erzielte den Siegtreffer zum 1:0 (0:0)-Erfolg erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.