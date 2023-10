WDR-Sport RL West - 1. FC Bocholt ist neuer Tabellenführer Stand: 28.10.2023 17:23 Uhr

Nur einen Tag nachdem Fortuna Köln den 1. FC Düren nach gewonnenem Spitzenspiel von der Tabellenspitze verdrängt hatte, hat die Fußball-Regionalliga West am Samstag einen neuen Spitzenreiter bekommen - den 1. FC Bocholt.

"Ich bin sehr zufrieden heute. Die Jungs haben die Situation angenommen und sehr gut gespielt." Klingt relativ nüchtern, doch dahinter verbirgt sich die Freude über den Sprung an die Spitze. Die hat Trainer Dietmar Hirsch nämlich am Samstag nach dem 3:1 (2:0)-Erfolg bei Rot Weiss Ahlen erklommen.

Marvin Lorch kontert Anschlusstreffer umgehend

Beim Schlusslicht der Liga sorgten Isaak Akritidis (10. Minute), Bogdan Shubin (41.) und Marvin Lorch (69.) für die entscheidenden Treffer. Letzterer hatten den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Ömer Uzun (67.) umgehend beantwortet. Hirsch weiß allerdings, dass die Rolle als Gejagter für sein Team kaum einfacher wird: "Es ist schwer, an die Tabellenspitze zu kommen. Und es wird noch schwieriger, den Platz zu verteidigen."

Zu den Teams, die Bocholt nun jagen, gehört unter anderem die Reserve des 1. FC Köln, die am Samstag einen 5:1 (1:0)-Erfolg in Velbert feierte. Auch Alemannia Aachen zählt nach einem 2:1 (2:0)-Sieg gegen die U23 des SC Paderborn zum erweiterten Verfolgerfeld.

Also war Fortuna Köln nur Spitzenreiter für eine Nacht. Die Südstädter gewannen das Spitzenspiel am Freitagabend gegen den bis dahin führenden 1. FC Düren mit 1:0 (1:0). Mann des Abends war Dominik Ernst, der in der 34. Minute mit seinem ersten Saisontreffer den Heimsieg der Südstädter sicherte.

Schöne Direktabnahme von Dominik Ernst

Es war ein intensives und lange Zeit offenes Spiel. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, weswegen die ganz großen Torchancen zunächst ausblieben. Nach einer halben Stunde übernahm die Fortuna jedoch das Kommando und näherte sich mehr und mehr dem gegnerischen Kasten an.

Der Treffer war dann äußerst sehenswert: Ernst versuchte es mit einer Direktabnahme aus der zweiten Reihe und der Ball schlug unhaltbar im Tor der Dürener ein. Die Fortunen waren nun auf den Geschmack gekommen und drängten weiter nach vorne. Düren wusste sich in dieser Phase nur noch mit Fouls zu helfen.

Fortuna-Defensive bringt Sieg über die Zeit

Auch nach der Pause schenkten sich beide Mannschaften nichts. Düren wurde allerdings zunehmend stärker und hätte durch einen starken Freistoß von Meik Kühnel (60.) beinahe den Ausgleich erzielt. Fortuna-Keeper André Weis war jedoch auf dem Posten.

Die Gäste glaubten bis zum Schluss an ihre Chance, fanden in der aufmerksamen Kölner Defensive jedoch keine Lücke. So blieb es letztlich beim knappen, aber nicht unverdienten Sieg der Fortunen.

Wuppertal dreht Spiel in Düsseldorf

Dem Spitzenduo auf den Fersen bleibt der Wuppertaler SV. Dabei lag der WSV bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf nach 34 Minuten schon mit 0:2 hinten. Am Ende aber gewannen die Gäste tatsächlich noch mit 3:2 und verhagelten Jens Langeneke so das Debüt auf der Düsseldorfer Bank.

Damjan Marceta leitete nach 42 Minuten die Aufholjagd ein, Semir Saric (54.) und Charlison Benschop (88.) drehten die Partie letztlich zu Gunsten des WSV. Fast hätte Marco Terrazzino sogar noch das 4:2 erzielt, doch sein Versuch in der Nachspielzeit klatschte gegen den Pfosten.

Nullnummer in Lippstadt

Das dritte Spiel des Abends zwischen dem SV Lippstadt und dem SV Rödinghausen endete 0:0. Lippstadt bleibt damit als 15. weiter in akuter Abstiegsgefahr, Rödinghausen verharrt als zehnter im Niemandsland der Tabelle.