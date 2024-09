WDR-Sport Regionalliga West: RWO gewinnt in Krefeld, WSV mit Nullnummer Stand: 14.09.2024 10:53 Uhr

Zum Auftakt des siebten Spieltags in der Fußball-Regionalliga West hat Rot-Weiß Oberhausen einen Auswärtssieg beim KFC Uerdingen geholt.

Die Oberhausener setzten sich am Freitagabend (13.09.2024) mit 1:0 (0:0) in der Krefelder Grotenburg durch. Damit schafften die "Kleeblätter" zumindest bis Samstagnachmittag den Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga West.

Vor 4.206 Zuschauern erzielte Luca Schlax per Foulelfmeter in der 52. Spielminute das entscheidende Tor. Aufsteiger Uerdingen steht im Tabellenmittelfeld der Liga.

Ebenfalls am Freitagabend trennten sich der SC Wiedenbrück und der Wuppertaler SV mit einem torlosen Unentschieden. Außerdem holte der FC Gütersloh einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg beim SC Paderborn II. Die Paderborner U23 war durch einen Foulelfmeter von Adrian Bravo Sanchez in Führung gegangen (38.), doch Güterslohs Patrik Twardzik glich prompt aus (43.). In der Schlussphase gelang den Gästen noch der spätere Siegtreffer durch Dimitrios Touratzidis (86.).

Fortuna Köln empfängt MSV am Samstag

Am Samstagnachmittag kann Fortuna Köln die Tabellenspitze zurückerobern. Die Kölner Südstädter empfangen um 14.00 Uhr den MSV Duisburg. Außerdem finden am Samstag noch folgende Partien statt:



Eintracht Hohkeppel - Türkspor Dortmund

1. FC Bocholt - 1. FC Düren

SV Rödinghausen - 1.FC Köln II

Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II

Am Sonntag sind Sportfreunde Lotte ab 14.00 Uhr bei Fortuna Düsseldorf II zu Gast.