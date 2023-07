WDR-Sport Regionalliga West: Rödinghausen siegt, Bocholt Tabellenführer Stand: 29.07.2023 16:01 Uhr

Der SV Rödinghausen hat zum Auftakt der Regionalliga West die Pflichtaufgabe Rot Weiss Ahlen gelöst und ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Auf Platz eins thront erstmal der 1. FC Bocholt.

Rödinghausen setzten sich am Samstag mit 2:0 gegen den Fast-Absteiger der Vorsaison durch und sicherte sich so die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Mirko Schuster traf in der 22. Minute per Elfmeter, Thilo Töpken legte kurz vor Schluss das zweite Tor nach (85.).

Bocholt gewinnt wildes Spiel auf Schalke

Vor dem SVR steht nach den ersten sieben Partien nur der 1. FC Bocholt, der sich mit 5:2 bei der U23 von Schalke 04 durchsetzte. Malek Fakhro war mit zwei Treffern für Bocholt erfolgreich, die weiteren Tore erzielten Brian Campman, Gino Windmüller und Dildar Atmaca. Schalke geriet in der 41. Minute durch eine Rote Karte für Grace Bokake Bolufe in Unterzahl, später sah aber auch Bocholts Marc Beckert Rot.

Ebenfalls siegreich war Aufstreiger SSVg Velbert mit einem 2:0 gegen den SV Lippstadt. Markus Pazurek und Benjamin Hemcke erzielten die Treffer. Rot-Weiß Oberhausen musste sich zum Auftakt beim SC Wiedenbrück mit 0:1 geschlagen geben. Niklas Szeleschus erzielte das Tor des Tages.

Düren bezwingt Gladbach II

Ein Doppelpack von Vincent Geimer reichte dem 1. FC Düren zum 2:1-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach. Michel Lieder erzielte kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer per Elfmeter. Einen knappen 1:0-Erfolg feierte der FC Wegberg-Beeck gegen Fortuna Düsseldorf II. Timo Braun sorgte für den Heimsieg der Wegberger.

Am Sonntag stehen noch zwei Partie auf dem Spielplan. Dann ist der FC Gütersloh beim SC Paderborn II zu Gast (14 Uhr) und in Köln kommt es zum Stadtderby zwischen der U21 des 1. FC Köln und Fortuna Köln (19 Uhr).