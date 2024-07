WDR-Sport Regionalliga West - Lotte gewinnt Aufsteigerduell in Uerdingen Stand: 27.07.2024 16:02 Uhr

Die Sportfreunde Lotte sind als einziger Aufsteiger mit einem Sieg in die Fußball-Regionalliga West gestartet.

Die Elf aus dem Tecklenburger Land gewann am Samstag (27.07.2024) das Aufsteigerduell beim KFC Uerdingen mit 2:0 (1:0). Lotte gelang vor 3.042 Zuschauern in der Krefelder Grotenburg ein Blitzstart: Bereits in der zweiten Minute traf Johannes Sabah zur Führung für die Gäste. Uerdingen kämpfte, blieb aber glücklos. Burinyuy Nyudine schoss hingegen in der 79. Minute noch das zweite Tor für Lotte.

Die anderen beiden Aufsteiger in der Regionalliga West, Eintracht Hohkeppel und Türkspor Dortmund, konnten ihre Auftaktpartien nicht gewinnen. Die Eintracht, ein ambitionierter Klub aus Lindlar im Oberbergischen Kreis, verlor gegen den 1. FC Köln II durch ein Last-Minute-Gegentor mit 1:2 (1:0). Ein Treffer von Ömer Tokac reichte Hohkeppel nicht zum Sieg (31.). Neo Telle glich für die Kölner aus (63.), und weit in der Nachspielzeit erzielte Oliver Schmitt den Siegtreffer für die Gäste (90.+5).

Auch Türkspor Dortmund gab gegen den Wuppertaler SV eine Führung aus der Hand: Vincent Ocansey traf für die Dortmunder (39.), doch der zweitligaerfahrene WSV-Stürmer Oguzhan Kefkir erzielte in der im Stadion Velbert ausgetragenen Partie noch den Ausgleich (49.).

Fortuna Köln feierte derweil am ersten Spieltag einen 2:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Rödinghausen. Arnold Budimbu (56.) und Max Fischer (64.) erzielten die Tore für die Kölner Südstädter.

Noah Pesch (l.) von Borussia Mönchengladbach II bejubelt einen Treffer

Rot-Weiß Oberhausen legte indes einen Fehlstart hin. Die "Kleeblätter" verloren ihr Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II vor 2.786 Zuschauern im Niederrheinstadion mit 2:4 (1:1). Für die Borussia-U23 steuerte Noah Pesch (13./57.) einen Doppelpack bei, zudem trafen In-Gyom Jung per Foulelfmeter (63.) und Winsley Botelli (81.). RWO-Routinier Moritz Stoppelkamp hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt (21.), Dominik Burghard konnte in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik für die Gastgeber betreiben (90.+3).

Auch der 1. FC Bocholt, der in der vergangenen Saison über weite Strecken stark aufspielte, musste zum Auftakt einen Dämpfer hinnehmen: Bei Fortuna Düsseldorf II gab es eine 0:1 (0:0)-Niederlage.

Schalke 04 II gewann mit 2:0 (0:0) beim SC Wiedenbrück. Zudem spielte der SC Paderborn II gegen den 1. FC Düren 1:1 (0:1).

Duisburg holt Sieg im Auftaktspiel am Freitag

Bereits am Freitagabend war der MSV Duisburg mit einem 1:0 (0:0)-Sieg beim FC Gütersloh in die Regionalliga-Saison gestartet. Das Tor des Abends erzielte Steffen Meuer für die "Zebras", die nach dem Abstieg aus der 3. Liga der große Favorit in der West-Staffel sind.