WDR-Sport Regionalliga: Lotte springt nach ganz oben Stand: 27.09.2024 21:29 Uhr

In der Fußball-Regionalliga West haben die Sportfreunde Lotte die Tabellenspitze erobert. Am Freitag gelang ein 4:2 (1:1)-Auswärtssieg in Wiedenbrück.

Nico Thier hatte die Sportfreunde in der 21. Minute mit 1:0 in Führung geschossen. Man wähnte sich schon mit der Führung in der Pause, da schlug der heimische SC doch noch zurück: Grigoris Ziogas glich zum 1:1 aus (45.).

Nach dem Seitenwechsel gingen zunächst die Gastgeber in Führung: Ismail Badjie erzielte in der 66. Minute bei strömendem Regen das 2:1. Aber diesmal fanden die Sportfreunde die passende Antwort: Nur vier Minuten später erzielte Kramer Krasniqi das 2:2.

Um die Tabellenspitze zu übernehmen, brauchten die Lotter aber einen Dreier. Und den holten sie sich acht Minuten vor Schluss: Niklas Determann traf zum 3:2. Fatlum Elezi erhöhte in der 87. Minute auf 4:2.