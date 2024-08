WDR-Sport Regionalliga: KFC Uerdingen gewinnt erneut, erste Punkte für Bocholt Stand: 17.08.2024 16:26 Uhr

Der KFC Uerdingen kommt in der Fußball-Regionalliga West langsam in Fahrt. Der MSV Duisburg hat aktuell die perfekte Ausbeute.

Aufsteiger Uerdingen gewann am Samstag (17.08.2024) beim SV Rödinghausen mit 2:1 (1:0). Dem Krefelder Club gelang in der Partie des vierten Spieltags somit der zweite Sieg in Folge in der Regionalliga West.

Joey Tshitoku (45. Minute) brachte den KFC in Führung. Julian Wolff glich für den SVR aus (82.), aber kurz darauf gelang Jeff-Denis Fehr das Siegtor für die Gäste (87.). In der Schlussminute sah Rödinghausens Maximilian Hippe noch die Gelb-Rote Karte.

Bocholt feiert Heimsieg über Schalke II

Nach zuvor drei Niederlagen in Folge gelang dem 1. FC Bocholt der erste Sieg der Regionalliga-Saison. Im heimischen Stadion am Hünting gelang den Bocholtern ein 3:1 (1:0)-Heimsieg über Schalke 04 II. Raphael Assibey-Mensah (39.), Marvin Lorch (49.) und Jan Wellers (81.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die somit ihre ersten Punkte der Saison verbuchten.

Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für den Schalke-Nachwuchs, der nach der Roten Karte gegen Tim Albutat (45./grobes Foul) eine Halbzeit lang in Unterzahl spielte, erzielte Tidiane Touré (63.).

Gütersloh holt in Unterzahl ein Remis

Derweil gab der FC Gütersloh gegen Türkspor Dortmund noch eine 2:0-Führung aus der Hand und kam am Ende in Unterzahl zu einem 2:2 (2:0). Patrik Twardzik (5.) und Henri Bollmann (16.) trafen für die Hausherren. Nach der Roten Karte gegen den kurz zuvor eingewechselten FCG-Neuzugang Sandro Reyes (58.) kamen die Gäste ins Spiel. Ali Gün (68.) und Maurice Haar per Foulelfmeter (87.) erzielten die Tore für Türkspor.

Die anderen beiden Samstagsspiele endeten mit Heimsiegen: Borussia Mönchengladbach II besiegte Fortuna Düsseldorf II mit 2:1 (1:0), der 1. FC Düren bezwang den SC Wiedenbrück mit 1:0 (0:0).

Duisburg bezwingt Hohkeppel

Bereits am Freitagabend hatte der MSV Duisburg den Aufsteiger Eintracht Hohkeppel mit 2:0 (0:0) bezwungen. Die "Zebras" stehen mit einem Torverhältnis von 10:0 weiter an der Tabellenspitze.

Duisburgs Egerer (vorne) im Duell mit Hohkeppels Tokac.

Hohkeppel war in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft, Duisburg tat sich schwer. Zwingende Torchancen waren lange Mangelware. Die erste gute Möglichkeit hatte Duisburgs Jan-Simon Symalla (30.), der nach einer Flanke von Gerrit Wegmann auf den zweiten Pfosten an Hohkeppels Keeper Kevin Jackmuth scheiterte. Im Gegenzug bewahrte MSV-Torwart Maximilian Braune sein Team vor einem Rückstand, als er einen Schuss auf das kurze Eck von Ömer Tokac (31.) entschärfte.

MSV kommt verbessert aus der Kabine

MSV-Coach Dietmar Hirsch reagierte auf den schwachen Auftritt seines Teams und brachte nach der Halbzeitpause mit Malek Fakhro, Jihad Boutakhrit und Moritz Montag drei neue Spieler. Duisburg legte einen Gang zu und hatte durch einen Kopfball von Steffen Meuer (51.) nach einem Freistoß eine Riesenchance, die der glänzend reagierende Jackmuth vereitelte.

Sechs Minuten später war Hohkeppels Torhüter aber machtlos: Nach einem feinen Pass von Patrick Sussek lief Fakhro (57.) allein auf Jackmuth zu und schob cool zur MSV-Führung ein. Und die Zebras legten mit einem Traumtor nach: Bookjans (65.) traf mit einem Distanzschuss aus halbrechter Position zum 2:0. Amin Bouzraa (76.) hatte die Chance zum Anschluss, sein Schuss aus der Drehung verfehlte das MSV-Gehäuse aber um Zentimeter.

Kölner Derby am Sonntag

Am Sonntag geht der vierte Spieltag mit zwei Partien zu Ende. Um 14.00 Uhr empfängt der Wuppertaler SV den SC Paderborn II, zudem spielt der 1. FC Köln II gegen Fortuna Köln.