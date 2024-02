WDR-Sport Preußen Münster spielt remis bei Waldhof Mannheim Stand: 04.02.2024 18:24 Uhr

Fußball-Drittligist Münster bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. Am Sonntag mussten sich die Preußen bei Waldhof Mannheim aber mit einem Punkt begnügen.

Die mit sieben Punkten aus drei Spielen ins Jahr 2024 gestarteten Münsteraner spielten auch bei Waldhof Mannheim mit breiter Brust auf. Sie hielten den Ball gut in ihren Reihen und hatten nach einer Ecke durch Jano ter Horst die erste Chance der Partie - er köpfte knapp am Tor vorbei (5. Minute).

Münster gerät nach kapitalem Abwehrfehler in Rückstand

Wegen eines kapitalen Fehlers in der Abwehr gerieten sie trotz des guten Starts in der 12. Minute in Rückstand. Nach einem langen Ball aus der Mannheimer Hälfte Richtung Strafraum der Preußen, verschätzte sich Max Schulze Niehues fatal, als er aus einem Kasten stürmte und seinen Verteidiger Simon Scherder, aber nicht den Ball abräumte. Terrence Boyd legte den Ball per Kopf links am Preußen-Keeper vorbei und schob mühelos zum 1:0 ein.

Die Gäste ließen sich von diesem unnötigen Gegentreffer indes nicht aus der Ruhe bringen. In der 24. Minute flankte Marc Lorenz vom Strafraum-Eck präzise auf den zweiten Pfosten, wo Thorben Deters Lucien Hawryluk aus spitzem Winkel prüfte. Der Waldhof-Keeper konnte den wuchtigen Schuss nur in die Mitte abwehren, sodass Niko Koulis gedankenschnell abstauben konnte.

Mannheim mit starker Phase kurz vor Halbzeit

Besonders viele Strafraumszenen bekamen die Zuschauer danach erstmal nicht zu sehen, wobei Münster gegen defensive Gastgeber leicht tonangebend war. Kurz vor dem Seitenwechsel hätten die Mannheimer die Preußen trotzdem um ein Haar ein weiteres Mal düpiert. Erst kam deren einzige Spitze Boyd gleich zweimal in Schussposition, schoss aber erst deutlich drüber und blieb wenig später in der Abwehr hängen. In der Nachspielzeit hatte Martin Kobylański im Strafraum die große Chance zur erneuten Führung, setzte den Ball aber rechts neben das Tor.

Die besseren Chancen hatten die Mannheimer auch nach der Pause. Zunächst sorgte zwar Deters mit einem geblockten Schuss für Aufregung im Mannheimer Strafraum (47.), doch danach drehte Waldhof offensiv auf. Erst zwang Kevin Goden Schulze Niehues nach einem Konter mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zu einer Parade (50.), und im Anschluss an die Ecke setzte Boyd den Ball aus kurzer Distanz und spitzem Winkel über das Tor. In der 55. Minute hätte Boyd treffen müssen als er am Fünfmeterraum nach einer missglückten Abwehraktion der Gäste zum Abschluss kam, doch er köpfte dem Preußen-Keeper genau in die Arme.

Seegert-Hammer bringt Münster um den Sieg

Die nächste Mannheimer Großchance folgte in der 65. Minute, als Laurent Jans nach Hereingabe von Jalen Hawkins völlig frei zum Kopfball kam. Er brachte den Ball auch gegen die Laufrichtung von Schulze Niehues am Schlussmann vorbei, doch vor der Linie verhinderte Koulis per Kopf den zweiten Treffer der Gastgeber. Dass sie gegen die abstiegsbedrohten Mannheimer mehr als einen Punkt wollen, zeigten die Münsteraner, als Gerrit Wegkamp zweimal gefährlich vorne auftauchte. Erst setzte er einen strammen Schuss über das Tor (68.), dann verpasste er eine Lorenz-Hereingabe nur knapp (71.).

Der Sieg schien in der turbulenten Schlussphase für beide Mannschaften greifbar. Zuerst für Münster: Shaibou Oubeyapwa zog in den Mannheimer Strafraum und wuchtete den Ball an die Latte. Die Situation blieb gefährlich, und Wegkamp nutzte die nächste Lorenz-Hereingabe über den linken Innenpfosten zum 2:1 (79.). Doch für drei Punkte reichte auch dieser Treffer nicht. Waldhof warf nun alles nach vorne und kam durch einen Schuss von Marcel Seegert aus rund 35 Metern noch zum Ausgleich (85.).

Während die Mannheimer mit dem Remis den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz verpasst haben, konnte Aufsteiger Preußen seinen Platz im Mittelfeld der Liga festigen.