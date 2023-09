WDR-Sport Preußen Münster mit Remis im Duell der Aufsteiger Stand: 23.09.2023 15:55 Uhr

Preußen Münster ist in der 3. Liga im dritten Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Nach dem 2:0-Erfolg bei Absteiger SV Sandhausen und dem 1:1 in Hannover reichte es am Samstag im Heimspiel gegen Mitaufsteiger VfB Lübeck zu einem 1:1 (0:0).

Von Christian Zelle

Im Duell der Aufsteiger erwischten die Gäste aus dem Norden den besseren Start mit mehr Ballbesitz, und es dauerte ein paar Minuten, ehe die Preußen "richtig" auf dem Platz waren. Dann machten sie es angetrieben vom auffälligen Joel Grodowski vor allem über die Flügel zusehends besser und kamen nach kleineren Torannäherungen zu den ersten Großchancen der Partie.

In der 31. Minute passte Grodowski den Ball von links zwischen zwei Verteidigern auf Malik Batmaz, der nach guter Ballannahme aus halblinker Position allerdings nur das Außennetz traf. Ähnlich knapp wurde es drei Minuten später, als Daniel Kyerewaa den Ball nach Doppelpass mit Batmaz im Strafraum von rechts aus spitzem Winkel flach am Tor vorbeischoss.

Die Lübecker hielten zunächst mit Fernschüssen dagegen, die ihr Ziel aber klar verfehlten - bis zur 45. Minute. Da hätte ihr Stürmer Pascal Breier um ein Haar eine etwas schmeichelhafte Pausenführung beschert. Er bugsierte eine Hereingabe Richtung Tor von Max Schulze Niehues, doch der tauchte blitzschnell ab und lenkte Ball um den rechten Pfosten.

Nach erneut verhaltenem Auftakt im zweiten Durchgang hatten die Münsteraner in der 55. Minute großes Glück. Als Preußen-Keeper Schulze Niehues und ein Mitspieler sich nach einer Hereingabe gegenseitig behinderten, landete der Ball erneut bei Breier, der diesen auch aufs Tor beförderte, wo Abwehrspieler Thomas Kok jedoch in höchster Not auf der Linie rettete.

Auch danach waren die Lübecker dem Führungstreffer deutlich näher als die Hausherren. Doch bei Münster war einmal mehr auf einen Joker Verlass. In der 74. Minute wurde Gerrit Wegkamp eingewechselt und traf fünf Minuten später per Kopf zum 1:0, als der Ball nach einem Fehlversuch von Kyerewaa im hohen Bogen im Fünfmeterraum landete, wo Wegkamp seinen Größenvorteil ausspielte.

Sein Tor reichte indes nicht zum dritten Saisonsieg, da auch die Gäste beim Wechseln ein glückliches Händchen bewiesen. Ex-Preuße Cyrill Akono stocherte den Ball nach Hereingabe von außen im Duell mit Schulze Niehues aus kurzer Distanz zum 1:1-Endstand über die Linie (84.). Im Endspurt drängten die Münsteraner auf die erneute Führung, blieben dabei aber glücklos.

Nach dem Pokalkracher gegen die Bayern in Duisburg

Für die Westfalen geht es am Dienstag weiter mit DFB-Pokalspiel der ersten Hauptrunde gegen den FC Bayern München (20.45 Uhr). Nach dem Pokalkracher gegen den Deutschen Meister folgt am Samstag der Ligaalltag mit dem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg (14 Uhr).