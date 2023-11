WDR-Sport Preußen Münster im Mittefeld-Duell mit Viktoria Köln Stand: 25.11.2023 12:28 Uhr

Für Preußen Münster und Viktoria Köln geht es gerade vorrangig darum, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Am Sonntag treffen die punktgleichen Drittligisten in Münster aufeinander.

Im dicht gestaffelten Mittelfeld der Dritten Liga liegen die Mannschaften dicht beisammen - die Wege in der Tabelle sind nach oben wie unten sehr kurz. Das gilt gleichermaßen für Münster wie Köln, die am Sonntag unter Flutlicht aufeinandertreffen. Beide Teams haben 20 Punkte auf dem Konto, Münster hat lediglich das etwas bessere Torverhältnis.

Viktoria im November noch ohne Erfolgserlebnis

Noch entspannter wäre Sascha Hildmann mit einem weiteren Sieg auf dem Konto: "Wenn wir die drei Punkte holen, wäre das überragend", sagt der Trainer des Drittliga-Aufsteigers aus Münster. Der Blick auf die Tabelle werde aber erst im nächsten Jahr für ihn wichtig. Angesichts der engen Konstellation tue man sich "nicht den allergrößten Gefallen", wenn man nach jedem Punktgewinn, jedem Sieg oder jeder Niederlage auf die Tabelle schaue.

Während die Kölner nach dem DFB-Pokal-Aus gegen Eintracht Frankfurt und Liga-Schlappen in Halle und gegen Dresden im November noch kein Erfolgserlebnis vorzuweisen haben, lief es für Münster bis zur Länderspielpause gut. In der Liga sammelten die Preußen mit einem Sieg gegen Ulm (3:2) und einem Remis bei der U23 des SC Freiburg (2:2) vier weitere Punkte, und im Viertelfinale des Westfalenpokals gaben sie sich gegen Oberligist Erkenschwick keine Blöße (4:0).

Münster verlor beide Duelle in der Abstiegs-Saison

Die Kölner hatten in der Saison 2019/2020 mit zwei Siegen gegen die Münsteraner (3:2, 2:1) ihren Anteil an deren Abstieg in die Regionalliga West und werden an der Hammer Straße am Sonntag um einen versöhnlichen November-Abschluss kämpfen. Hildmann erwartet einen spielerisch starken Gegner, gegen den seine Spieler von Beginn an hellwach sein müssten.

Für die Preußen geht es in der Liga am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel in Saarbrücken weiter (14 Uhr), während die Viktoria am selben Tag den SSV Ulm empfängt (16.30 Uhr).