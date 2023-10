WDR-Sport Preußen Münster bringt Sieg aus Halle mit Stand: 08.10.2023 18:20 Uhr

Preußen Münster ist in der 3. Liga auf dem Weg nach oben. Beim Halleschen FC landeten die Westfalen am Sonntag (08.10.2023) mit einem 4:1 (3:0) den zweiten Sieg in Folge und ist nach fünf ungeschlagenen Ligaspielen jetzt schon auf Platz sieben.

Ein früher Doppelpack von Malik Batmaz (6., 19.) und eine schöne Direktabnahme kurz vor der Pause von Jano ter Horst (43.) brachte die Gäste auf Siegkurs. Aljaz Casar (53.) brachte Halle zwar noch einmal heran, aber Münster fing sich nach einer kurzen Drangphase des FC wieder und machte kurz vor Schluss nach einem Konter durch den eingewechselten Joel Grodowski (89.) alles klar.

Münster nutzte gleich die erste Offensivaktion zur Führung, als Batmaz nach einem Mrowca-Schuss den Abpraller von HFC-Torwart Sven Müller per Kopf im Tor unterbrachte. Als es gerade so aussah, als sollten sich die Gastgeber fangen, legte Batmaz mit einem schönen Solo an Torwart und zwei Abwehrspielern vorbei das 2:0 nach.

Münster in Halbzeit eins klar überlegen

Die Führung gab den Preußen sichtlich Selbstvertrauen. Das Team von Trainer Sascha Hildmann hatte weitere gute Chancen und erhöhte noch vor der Pause mit einem schönen Angriff auf 3:0. Benjamin Böckle nutzt den Raum auf seiner linken Seite, brachte den Ball hoch an den zweiten Pfosten. Dort musste ter Horst nur noch den Fuß reinhalten.

Nach einem Doppelwechsel und dem schnellen Anschlusstreffer durch einen Kopfball von Casar sah es zu Beginn der zweiten Halbzeit so aus, als könnte es noch einmal eng werden für die Gäste. Doch Münster fingt sich wieder und hatte bei Kontern sogar die klareren Ansätze Richtung Tor. Aber es dauerte bis in die Schlussphase, ehe Grodowski bei einem Gegenstoß mit einem Solo durch die Haller Restabwehr für die Entscheidung sorgte.

Am 11. Spieltag (15.10.2023, 16.30 Uhr) wartet mit Tabellennachbar 1860 München die nächste Herausforderung auf Preußen Münster.