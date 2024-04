Tennis, WTA Niemeier in Bogota im Achtelfinale Stand: 02.04.2024 18:59 Uhr

Jule Niemeier aus Dortmund ist beim WTA-Turnier in Bogota souverän ins Achtelfinale eingezogen.

Die 113. der Tennis-Weltrangliste setzte sich am Dienstag (02.04.2024) in ihrem Auftaktmatch gegen die italienische Qualifikantin Nuria Brancaccio 6:2, 6:3 durch und trifft nun in der Runde der letzten 16 auf Cristina Bucsa (Spanien/Nr. 4) oder You Xiadi (China).

Nach Linz und San Diego ist es der dritte Achtelfinal-Einzug für Niemeier im Jahr 2024 auf der WTA-Tour. Im Viertelfinale stand sie zuletzt 2023 in Hamburg.