WDR-Sport Niederlagen für Düsseldorf, Iserlohn und Köln Stand: 13.10.2023 22:04 Uhr

Die drei NRW-Teams in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben am 10. Spieltag Niederlagen kassiert. Immer kritischer wird die Lage der Düsseldorfer EG.

Das Tabellenschlusslicht aus der Landeshauptstadt konnte auch im Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings nicht den ersten regulären Saisonsieg einfahren und bleibt mit nur sechs Punkten Letzter. Die DEG unterlag am Freitagabend mit 2:5 (1:2, 0:0, 1:3).

Das Unheil in Schwenningen nahm bereits nach 71 Sekunden seinen Lauf, als Kyle Platzer die Hausherren in Führung brachte. Sebastian Uvira legte zehn Minuten später das 2:0 nach (12.). Nur 15 Sekunden später ließ Philip Gogulla die DEG mit dem Anschlusstreffer aber wieder hoffen.

Nach einem torlosen zweiten Drittel war es erneut Uvira, der für Schwenningen zum 3:1 traf (46.). Wieder meldete sich die DEG umgehend mit einem Tor durch Kohen Olischefski zurück (48.). Aber Tylor Spink (59.) und Alexander Karachun (60.) machten alles klar.

Iserlohn verliert Heimspiel

Einen Platz besser als die DEG stehen die Iserlohn Roosters in der Tabelle. Aber auch die Sauerländer mussten am Freitag eine Niederlage einstecken. Im Heimspiel gegen die Augsburger Panther setzte es ein 2:6 (1:1, 1:2, 0:3).

Tim Schüle brachte die Panter in der 18. Minute in Führung, Tyler Boland glich umgehend aus (19.). Im zweiten Drittel ließ Michael Dal Colle die Roosters mit dem 2:1 in Überzahl (24.) kurz auf einen Heimsieg hoffen, aber Zachery Mitchell (27.) und Christian Hanke (35.) drehten die Partie für Augsburg. Im Schlussdrittel machte Thomas Hordan Trevelyan (54.), Jordon Southorn (60.) und Anrei Hakulinen (60.) alles klar.

Dritte Niederlage in Serie für Köln

Mit der dritten Niederlage in Serie rutschen auch die Kölner Haie in der Tabelle weiter ab. Bei den Löwen Frankfurt setzte es ein 4:6 (2:2, 1:1, 1:3). Dabei hatten sich die Kölner nach dem Doppelschlag durch Carter Rowney (12.) und Yannick Wenzel (12.) mit Toren von Tim Wohlgemuth (16.) und Maximilian (18.) zunächst zurückgekämpft und waren mit Wohlgemuths zweitem Streich (25.) sogar in Führung gegangen. Nach dem Treffer von Cameron Brace (35.) ging es beim Stand von 3:3 ins letzte Drittel, das klar an die Hausherren ging.

Ville Lajunen (43.) traf im Powerplay zur Frankfurter Führung, Brace (54.) und Maksim Matushkin (56.) legten zwei weitere Treffer nach. Justin Schütz gelang noch der vierte Kölner Treffer (59.).