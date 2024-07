WDR-Sport Nicht im Free-TV: Hier können Sie das Türkei-Spiel in NRW sehen Stand: 02.07.2024 11:03 Uhr

Wer zieht am Dienstagabend ins Viertelfinale der Euro ein? Das Spiel der Fußball-EM zwischen der Türkei und Österreich läuft nicht im Free-TV. Sehen können Sie es aber trotzdem. Wir verraten, wo und wie.

Das letzte Achtelfinalspiel der Euro am Dienstagabend um 21 Uhr hat es in sich: Wenn die Türkei auf Österreich trifft, dürfte das Interesse hierzulande fast so groß sein wie bei den Deutschland-Spielen. Denn rund drei Millionen Menschen haben in Deutschland einen türkischen Background - das ist die mit Abstand größte Gruppe unter den Personen mit Zuwanderungsgeschichte. Und wer die Hupkonzerte und Freudengesänge gehört hat, als die türkische Mannschaft am vergangenen Mittwoch den Einzug in die K.o.-Runde klargemacht hat, weiß: Fußball spielt in der Community eine große Rolle.

Alle 51 Spiele gibt es beim TV-Anbieter Magenta zu sehen – so auch das Achtelfinale der Türkei gegen Österreich. Grundlage ist der TV-Vertrag, den die UEFA mit der Telekom-Tochter abgeschlossen hat. Viele Spiele gibt es trotzdem live auf ARD, ZDF und RTL: Diese Sender haben sich mit der Telekom auf Sublizenzen geeinigt. Das Achtelfinalspiel am Dienstag, 2. Juli, gehört allerdings nicht dazu.

Wo kann ich das Spiel sehen?

Am einfachsten ist es natürlich als Kunde von Magenta-TV. Bei dem Streaminganbieter kann man auch kurzfristig Monatsverträge abschließen. Allerdings solle man damit nicht bis kurz vor Spielbeginn warten, rät das Unternehmen.

Auf österreichisches und türkisches TV ausweichen

...aber auch besser als Döner?

Auch das österreichische Fernsehen überträgt das Spiel. Wer also ORF 1 empfängt, kann das Spiel dort verfolgen. Aber Achtung: Das funktioniert nur über bestimmte Satellitenverbindungen mit Decoder oder terrestrisch bzw. per Kabel in Grenznähe. Die Online-Streams in der ORF-Mediathek sind mit Geoblocking versehen, mit einer IP-Adresse außerhalb Österreichs nicht zugänglich. Die von manchen Fans empfohlene Umgehung des Geoblockings via VPN (Virtual Private Network) wird von vielen Rechtsexperten als illegal eingeschätzt.

Natürlich ist das Spiel auch im türkischen TV zu sehen. Der Sender TRT1 überträgt die Partie via Satellit nach Deutschland. Allerdings braucht man auch hier einen entsprechenden Decoder, um das Signal zu entschlüsseln.

Viele Public Viewing-Stätten zeigen die Partie

Fanzonen fest in türkischer Hand

Aber vielleicht ist es ja ohnehin schöner, das Spiel nicht zu Hause sondern in guter und großer Gesellschaft zu sehen? Dafür bieten sich etwa die Fanzonen an, die es in jedem der vier Austragungsorte in NRW gibt. So gibt es das Spiel auf dem Friedensplatz in Dortmund, am Burgplatz und Schauspielhaus in Düsseldorf, am Gelsenkirchener Nordsternpark sowie am Heumarkt in Köln zu sehen. Und auch viele andere Public Viewing-Stätten wollen das Spiel zeigen. Eine Übersicht, wo in NRW Rudelgucken möglich ist, finden Sie hier:

Und wem die Public Viewing-Stätten zu groß und zu unübersichtlich sind, der kann ja mal sein Glück in einem türkischen Café oder einer österreichischen Gaststätte versuchen. Davon gibt es hier ja auch ein paar... Oder man verzichtet auf Bilder und verfolgt die Partie im Audiostream. Das geht zum Beispiel hier:

Das Spiel zwischen der Türkei und Österreich wird übrigens das letzte dieser Europameisterschaft sein, bei dem diese Mühen entstehen. Ab dem Viertelfinale sind alle Partien im Free-TV zu sehen.

Transparenzhinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass die Telekom-Tochter Magenta Sublizenznehmer sei – das ist nicht korrekt. Magenta hat alle 51 Spiele im Programm. ARD, ZDF und RTL sind Sublizenznehmer. Wir haben den entsprechenden Absatz korrigiert.

Unsere Quellen: