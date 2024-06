WDR-Sport Nächster Neuzugang: Baskets Bonn verpflichten Rivaldo Soares Stand: 12.06.2024 21:47 Uhr

Der Kader der Telekom Baskets Bonn für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga nimmt weiter Formen. Von der University of Oklahoma kommt Flügelspieler Rivaldo Soares nach Bonn.

Wie die Baskets am Mittwoch bekanntgaben, hat der 1,98 Meter große US-Amerikaner einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. "Rivaldo hat das Potential, sich in die Reihe von Rohdiamanten einzuordnen, die Roel Moors in den vergangenen Jahren ausgraben konnte. Er steckt voller Energie, die uns besonders in der Defense helfen wird. Wir freuen uns auf einen ehrgeizigen und hochmotivierten Spieler", sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic.

Erste Profi-Station

Für den 24-Jährigen ist Bonn nach vier Jahren an verschiedenen US-Colleges die erste Profi-Station. In der vergangenen Saison erzielte Soares für die University of Oklahoma im Schnitt 9,4 Punkte, 4,9 Rebounds und 1,4 Assists in 24 Minuten Einsatzzeit.

Mit der Verpflichtung Soares' steht indes fest, dass Savion Flagg nach einem Jahr in Baskets-Trikot nicht nach Bonn zurückkehren wird. Flag ist neben Harald Frey, Glynn Watson und Benedilkt Turudic der vierte Abgang der Baskets. Mit Soares, Darius McGhee und Jonathan Bähre stehem dem bislang drei externe Neuzugänge gegenüber.