WDR-Sport Nächster Hettwer-Doppelpack: Dortmund II bezwingt Aue

Nächster Hettwer-Doppelpack: Dortmund II bezwingt Aue 24.11.2024 21:23 Uhr

Borussia Dortmund II hat zum Abschluss des 15. Spieltags der 3. Liga einen Heimsieg gegen den FC Erzgebirge Aue gefeiert.

Die U23 des BVB setzte sich am Sonntagabend mit 3:1 (2:1) durch und kletterte mit dem sechsten Saisonsieg auf Platz neun, zwei Punkte hinter Aue. Kilian Jakob (6.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Cole Campbell (11.) und der doppelt erfolgreiche Julian Hettwer (27./73.) drehten die Partie für Dortmund. Michael Eberwerin verschoss einen Elfmeter (34.).

Nachdem Jan Zimmermann in den Wochen vor der Länderspielpause zahlreiche Spieler an die Bundesliga-Mannschaft hatte abstellen müssen, konnte der BVB-Trainer gegen Aue wieder aus einem breiteren Kader schöpfen. Im Vergleich zum 3:3 gegen Energie Cottbus veränderte er fast die halbe Startelf und brachte gleich fünf neue Spieler.

Wilde Anfangsphase und ein verschossener Elfmeter

Der BVB begann offensiv und mutig, musst nach einer frühen Chance für Almugera Kabar und Jordi Paulina (5.) aber fast im Gegenzug das 0:1 einstecken. Jakob tauchte nach einem Steilpass von Anthony Barylla frei vor Marcel Lotka auf und vollenete eiskalt zum Auer Führungstreffer (6.). Die Antwort der Dortmunder ließ nicht lange auf sich warten: Campbell war nach einem Zuspiel von Michael Eberwein frei durch, umkurvte Aue-Schlussmann Martin Männel und schob zum 1:1 ein (11.).

Dortmund blieb nach dem Ausgleichstreffer am Drücker und belohnte sich in der 27. Minute mit dem 2:1 durch Hettwer für den Aufwand. Der BVB-Torjäger traf nach Zuspiel von Antonio Foti per Lupfer zur Führung. Sechs Minuten später wurde Campbell am Auer Strafraum von Erik Majetschak zu Fall gebracht und der BVB bekam einen Elfmeter zugesprochen, obwohl das Foul außerhalb des Sechzehner passierte. Die Fehlentscheidung blieb allerdings ohne Folgen, da Männel den Strafstoß von Eberwerin parierte (34.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Marvin Stefaniak beinahe mit einem Freistoß an die Latte für Aue ausgeglichen (45.+1).

BVB im Abseits-Glück, Hettwer mit der Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Aue den Druck und hatte in der 56. Minute erneut Pech mit einer Schiedsrichter-Entscheidung. Erneut brachte Jakob den Ball im Dortmunder Tor unter, doch bei Vorlagengeber Stefaniak wurde zuvor fälschlicherweise eine Abseitsstellung erkannt. Beim BVB kamen daraufhin Felix Paschke und Rodney Elongo-Yombo in die Partie, um die wackeligen Dortmunder gegen druckvoll agierende Gäste wieder zu stabilisieren.

Etwas überraschend kam Dortmunds Franz Roggow in der 64. Minute zu einer Großchance, schoss aus 15 Metern aber über das Tor. Wenig später musste Paulina verletzungsbedingt vom Feld und durch Charalampos Drakas ersetzt werden (69.). Es ging nun hin und her mit Chancen auf beiden Seiten, die von den jeweiligen Torhütern entschärft wurden. Linus Rosenlöcher prüfte Lotka (71.) und Paschke scheiterte an Männel (71.). Kurz darauf machte Hettwer nach einer scharfen Flanke von Eberwein aus kurzer Distanz alles klar und erzielte das 3:1 (74.). Es war der zweite Doppelpack in Folge für Hettwer.

Aue steckte nicht auf drängte auf den Anschlusstreffer gegen beherzt verteidigende Dortmunder. Der eingewechselte Sean Seitz hatte für Aue eine Doppelchance, wurde aber erst geblockt und schoss dann in die Arme von Lotka (84.).