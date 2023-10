WDR-Sport Münster geht trotz starkem Schenk-Debüt bei Tabellenführer Dresden leer aus Stand: 21.10.2023 15:59 Uhr

Nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage hat es Preußen Münster in der 3. Liga wieder erwischt. Das Team von Trainer Sascha Hildmann unterlag am Samstag beim Aufstiegsanwärter Dynamo Dresden mit 0:1 (0:1).

Vor der mit mehr als 30.000 Zuschauern beeindruckendsten Kulisse der 3. Liga erwischten die Hausherren den besseren Start, als Manuel Schäffler in der 7. Minute einen Freistoß von Dennis Borkowski an den Pfosten verlängerte.

Batmaz mit Führungschance für Münster

Und trotzdem hätten die Münsteraner in Führung gehen können, als der Weg Richtung Dynamo-Tor für Malik Batmaz in der 10. Minute plötzlich frei war. Kurz vor dem Abschluss wurde er vom Dresdner Innenverteidiger Jakob Lewald aber noch entscheidend gestört.

Weitgehend ungestört konnten die Angreifer dagegen in der 11. Minute im Strafraum der Preußen agieren. Claudio Kammerknecht flankte vors Tor, und der Versuch einer Kopfballabwehr landete beim völlig freien Tom Zimmerschied. Der traf den Ball nicht voll, sondern brachte im Fünfmeterraum unbeabsichtigt Schäffler ins Spiel, der genauso unbedrängt keine Mühe hatte, den Ball ins Tor zu legen.

Johannes Schenk mit starkem Auftritt im Preußen-Tor

Johannes Schenk, der den erkrankten Maximilian Schulze Niehues zwischen den Pfosten vertrat und sein Drittliga-Debüt feierte, war bei seinem ersten Gegentreffer chancenlos. Der 20-Jährige konnte sein Können aber erstmals in der 27. Minute zeigen, als er den Winkel gegen den von Niklas Hauptmann im Strafraum frei gespielten Zimmerschied geschickt verkürzte und mit seiner Parade das 0:2 verhinderte.

Die Münsteraner hatten kurz vor der Pause durch Sebastian Mrowca, der das Tor mit einem Distanzschuss nur knapp verfehlte, die beste Chance zum Ausgleich, konnten sich in der Nachspielzeit nach einer weiteren Parade von Schenk gegen Zimmerschied aber erneut bei ihrem Schlussmann bedanken, dass sie nicht höher zurücklagen.

Münster erneut mit Chance durch Distanzschuss

Der junge Schlussmann machte nach dem Seitenwechsel direkt da weiter, wo er im ersten Durchgang aufgehört hatte - erneut war es Zimmerschied, der dieses Mal mit einem Schlenzer aufs lange Eck an Schenk scheiterte (47.). Die Preußen demonstrierten ihren Ausgleichswillen mit einem Distanzschuss des eingewechselten Rico Preißinger (54.).

Aus Preußen-Sicht blieb es das Spiel von Schenk. Erst verbaute er bei einem Vorstoß der Dresdner Borkowski (57.) den Weg ins Tor, und in der 64. Minute setzte er sein Duell mit Zimmerschied erfolgreich fort. Der Dynamo-Angreifer schlenzte aus halblinker Position Richtung rechtes Toreck, doch Schenk flog und lenkte den Ball ums Tor - eine weitere starke Parade.

Schenk gewinnt "Privatduell" mit Zimmerschied

Wenige Minuten später klatschte Zimmerschied Schenk lachend ab, nachdem er sich durch zwei Gegenspieler durchgespielt hatte, der junge Keeper den Ball vor seinem Abschluss aber unter sich begraben hatte. in diesem Moment mag ihm klar gewesen sein, dass für ihn in dem "Privatduell" mit Schenk an diesem Tag nichts zu holen ist. Als er den Ball in der Schlussphase endlich mal knapp an Schenks Hand vorbeizirkelte, landete dieser knapp neben den Tor - es war der Schlusspunkt dieses Duells.

Es dürfte Zimmerschied egal sein, weil letztlich auch der eine Dynamo-Treffer für drei Punkte und die Verteidigung der Tabellenführung reichte. Ab der 70. Minute wurde auf beiden Seiten ausgiebig gewechselt, was den Ausgleichsbemühungen der Gäste keinen zusätzlichen Rückenwind verlieh.

Münster nun im Westfalenpokal gefordert

Bereits am kommenden Dienstag (24.10.2023) steht für Preußen Münster das nächste Pflichtspiel an: Dann treffen die Münsteraner im Westfalenpokal auf den Landesligisten Vestia Disteln, Anstoß ist um 19.30 Uhr. In der 3. Liga geht es für das Team von Trainer Sascha Hildmann am 28. Oktober weiter: Dann müssen die Preußen um 16.30 Uhr bei Jahn Regensburg antreten.