3. Liga Münster gegen Bielefeld - Derby mit Fingerzeig-Effekt Stand: 18.01.2024 11:35 Uhr

Münster und Bielefeld liegen nicht nur geographisch nah zusammen, sondern auch tabellarisch in der 3. Liga. Beide wollen sich vom Keller absetzen.

Von Michael Buchartz

"Für Verein und Stadt - macht die Ostwestfalen platt" - dieses Banner hing beim Testsspiel von Preußen Münster gegen den VfB Oldenburg in der Fankurve der Münsteraner. Natürlich liegt Oldenburg nicht in Ostwestfalen, vielmehr spielte es auf den Drittliga-Auftakt ein paar Tage später an. Denn am Sonntag (21.01.2023) empfängt Münster das Team von Arminia Bielefeld zum Derby.

Stadion in Münster seit Wochen ausverkauft

Für die Fans ist das ein wichtiges Spiel, vielleicht sogar das Wichtigste in der 3. Liga. Keinesfalls will man dem Erzrivalen etwas gönnen. Das Stadion ist seit Wochen ausverkauft, gut 11.500 Zuschauer werden dabei sein.

Aus Bielefeld sind zudem viele stimmgewaltige Schlachtenbummler zu erwarten. Kein Wunder, kann man doch mit dem Zug durchfahren - schließlich liegen die Städte per Luftlinie nur etwas mehr als 60 Kilometer getrennt.

Hinspiel ging klar an Bielefeld

Schmerzhaft dürfte für die Anhänger der Münsteraner die Erinnerung an das Hinspiel sein: Dort unterlagen die Preußen der Arminia in Bielefeld mit 0:4. Auch daher forderten die Fans eine Wiedergutmachung.

Sportlich ist das Duell eines auf Augenhöhe: Münster ist 13., direkt dahinter folgt Bielefeld. Beide haben 25 Punkte auf dem Konto, doch Münster die etwas bessere Tordifferenz. Der Vorsprung beträgt aktuell sieben Zähler.

Ein Sieg wäre zum Auftakt ins neues Jahr direkt ein Fingerzeig an die Konkurrenten. "Wir dürfen uns nicht blenden lassen. Der Abstand zur Gefahrenzone schmilzt schnell, wenn wir nicht punkten" erklärte Mittelfeldspieler Dennis Grote gegenüber der "Reviersport".

Wichtiges Derby gegen den Abstieg

Für den wiedergenesenen Dennis Grote bedeuten die ersten zwei Münster-Heimspiele tolle Partien: "Wir haben richtig Bock auf die Top-Spiele." Denn nach Bielefeld kommt der andere Rivale von Rot-Weiss Essen an die Hammer Straße. "Mit unseren Fans im Rücken werden wir beiden alles abverlangen." Dazwischen liegt eine lange Auswärtsreise zum FC Ingolstadt.

Ein Wiedersehen mit Bielefeld wird es in dieser Saison übrigens nochmal geben - im Halbfinale des Westfalenpokals tritt Preußen auf der Alm an.

Hinweis: Die Highlights des Drittliga-Derbys am Sonntag gibt es nach der Partie auch auf sportschau.de im Video zu sehen.