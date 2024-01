40. Münster kontert über Sebastian Mrowca, der im Mittelfeld ganz viel Wiese vor sich hat. Vor dem Sechzehner legt er die Kugel dann rechts raus auf Grodowski, der aber nur einen harmlosen Flachschuss zu Stande bringt. Jonas Kersken nimmt das Leder sicher auf.

38. Erste Ecke nun auch für die Preußen, Lorenz Hereingabe wird allerdings am ersten Pfosten aus der Gefahrenzone geköpft.

36. Merveille Biankadi Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Merveille Biankadi

Merveille Biankadi bleibt cool und lässt Max Schulze Niehues mit seinem hohen Schuss ins linke Eck keine Chance. Bielefeld führt.

36. Elfmeter für Bielefeld! Benjamin Böckle trifft mit einer Grätsche im Fünfer Boujellab leicht und stört ihn so beim Abschluss. Eine korrekte Entscheidung.

33. Wieder Grodowski! Max Schulze Niehues leitet diese Szene mit einem weiten Abschlag ein, links pflückt dann Böckle das Leder fein herunter und bedient Joel Grodowski. Von halblinks aus 15 Metern rauscht sein Flachschuss knapp unten rechts am Kasten vorbei.

32. Christopher Lannert bringt das Leder von rechts in die Mitte, Münster aber klär und kontert. Daniel Kyerewaa nimmt Tempo auf und legt dann auf links das Leder in den Lauf von Grodowski. Der dringt in den Strafraum ein, trifft mit seinem Schuss mit der Pike aber nur das Außennetz.

31. Nach temporeichen fünf, sechs Minuten flacht die Begegnung nun doch wieder erheblich ab. Bielfeld sucht die Lücke, Münster steht kompakt und lässt wenig zu. Immerhin die erste Ecke der Partie wird es nun geben.

28. Die Ungenauigkeiten im Spiel der Ostwestfalen aber bleiben weiterhin. Klos Pass auf rechts raus zu Sam Schreck gerät zu hoch und es gibt Einwurf für die Gastgeber.

26. Das Derby nimmt nun an Fahrt auf. Bielefeld weiterhin mit mehr Ballbesitz, Münster lauert auf Konter.

24. Auf der Gegenseite kombiniert sich Münster in den Sechzehner. Joel Grodowski legt die Kugel von rechts im Sechzehner dann aus der Drehung in die Mitte, wo ein Bielfelder dann aber die Situation bereinigt.

20. Lattenkracher Arminia! Jetzt geht es rund! Nach einem starken Pass hinter die letzte Kette nimmt Christopher Lannert Tempo auf und zieht von halbrechts aus zehn Metern ab, setzt das Leder aber nur an die Querstange. Der Abpraller bekommt Momuluh nicht kontrolliert und Münster kann in höchster Not klären.

18. Monju Momuluh Bielefeld Gelbe Karte für Monju Momuluh (Arminia Bielefeld)

Monju Momuluh wird links im Strafraum von Kyerewaa nur ganz leicht am Arm getroffen und geht theatralisch zu Boden. Der Unparteiische zeigt der Leihgabe aus Hannover die gelbe Karte wegen einer Schwalbe.

17. Vielleicht geht ja was nach einem Standard: Aber auch hier klären die Preußen die Bielefelder Hereingabe aus dem Mittelfeld problemlos.

15. Während auf den Rängen langsam etwas Stimmung aufkommt, fehlt es auf dem Rasen noch an Tempo und Ideen. Es ist ein extrem zäher Beginn hier in Münster.

12. Es ist im Übrigen sehr still im Stadion. Die Fans protestieren laut ersten Information wegen eines unverhältnismäßigen Polizeieinsatzes im Zuges des Einlasses. Die Münsteraner Fanszene ist aus Protest wohl gar nicht erst im Stadion. Beide Fanlager schweigen. Aus dem Bielefeld Block fliegen nun auch noch Gegenstände, darunter eine Ketchup-Flasche. Die Partie ist erstmal unterbrochen. Der Ball rollt dann aber schnell wieder.

10. Bielefeld mit viel Ballbesitz in der eigenen Hälfte aber noch ohne zündenden Ideen im Aufbauspiel. Die langen Bälle in Richtung Stürmer Klos erreichen den Kapitän nur selten.

8. Münster spielt heute in einem 4-4-2 und kann sich nun erstmal in der Hälfe der Gäste festsetzen. Ein gefährlicher Torschuss kam aber weiterhin nicht zu Stande.

5. Konter der Münsteraner, Joel Grodowski ist im Dribbling dann aber schneller, als der Ball und verliert das Leder am rechten Strafraumeck. Bielefeld kann klären.

3. Nervöser Beginn von beiden. Viele schnelle Ballverluste im Mittelfeld lassen noch keinerlei Torgefahr aufkommen.

1. Der Ball rollt, die Gäste haben angestoßen!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen ins Preußen Stadion. Schiedsrichter Lars Erbst nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht es hier los!

In der Hinrunde kam Münster gegen die Arminia ordentlich unter die Räder. Effiziente Bielefelder besiegten den Aufsteiger mit 4:0, unter anderem traf Nicklas Shipnoski doppelt. Die Preußen sind dementsprechend heute vor ausverkauftem Haus, rund 1200 Fans aus Ostwestfalen werden für ihrer Arminia vor Ort sein, auf Wiedergutmachung aus.

Bei Preußen Münster wurden noch keine Wintertransfer getätigt, lediglich Marvin Benjamins wurde an den SV Meppen verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Einen Wechsel in der heutigen Startelf wird es bei den Münsteranern im Tor geben. Hatte Bayern Leihgabe Johannes Schenk den noch zu Beginn der Saison spielenden Maximilian Schulze Niehues zwischenzeitlich verdrängt, wird nun wieder der 35-Jähgrige Routinier im Kasten stehen."Er hat eine starke Vorbereitung gespielt und hat sich auch in der Phase, in der er nicht gespielt hat, vorbildlich verhalten", begründete der Coach die Entscheidung für Schulze Niehues.

Ebenfalls kaum besser, zumindest was die Ergebnisse angeht, lief die Vorbereitung bei der Arminia. Gegen Union Berlin unterlag man 0:2, gegen den Regionalligisten Rödinghausen gar mit 0:3. Etwas Hoffnung machte das 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf vor rund einer Woche. Zudem wurde aus Team von Michel Kniat nochmal ordentlich verstärkt. Von Hannover 96 wurde Mittelfeldspieler Monju Momuluh für ein halbes Jahr ausgeliehen. Ein wahrer Coup gelang mit der Verpflichtung des Verler-Kapitäns. Bielefeld zog die Ausstiegsklausel im Vertrag von Mael Corboz, und freut sich auf einen Spieler, „der in der Hinrunde einer der besten Feldspieler der Liga war.“

Nachdem das letzte Saisonspiel der Preußen vor der Winterpause gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund kurzfristig abgesagt wurde, datiert das letzte Pflichtspiel der Gastgeber vom 16.12.2023. Dort unterlag man Unterhaching in der Liga mit 3:2 und auch die Wintervorbereitung lief eher durchwachsen. "Wir haben teilweise in der Soccerhalle und viel auf dem Kunstrasen trainiert", so Trainer Hildmann und auch in den Testspielen lief es wenig rund. Zwar gewann man mit 4:3 gegen Oldenburg, unterlag aber Cambuur Leeuwarden aus der niederländischen 2. Liga mit 1:0 und kassierte bei der Generalprobe vor dem Restart eine herbe 1:6-Niederlage gegen den SC Paderborn.

Extrem richtungsweisende Partie im Preußen Stadion, der Absteiger muss zum Aufsteiger. Beide Teams stecken noch tief unten drin im Tabellenkeller und liegen aktuell punktgleich auf den Plätzen 13 und 14. Der Sieger der heutigen Partie könnte zwischen sich und die Abstiegsränge immerhin ein Polster von acht Punkten bringen.