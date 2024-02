3. Liga Münster erarbeitet sich Unentschieden gegen Sandhausen Stand: 10.02.2024 15:52 Uhr

Preußen Münster bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. Nach einem Rückstand gegen den SV Sandhausen kam der Aufsteiger noch zu einem Remis.

Die Adlerträger spielten am Samstagnachmittag 1:1 (0:1) und liegen als Tabellenelfter im gesicherten Mittelfeld. Für den Zweitliga-Absteiger Sandhausen war das dritte Remis in Folge ein Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Münster enttäuscht in Halbzeit eins

In einer intensiven Partie kam zunächst wenig Spielfluss auf, Torchancen waren Mangelware. Doch Sandhausen hatte mehr Ballbesitz und ging mit der ersten nennenswerten Möglichkeit in der Partie in Führung. Bei einem Steilpass auf Markus Pink (35.) schlief die komplette SCP-Defensive, sodass der Sandhäuser Neuzugang allein auf Max Schulze Niehues zulaufen konnte und den Preußen-Keeper mit einem Tunnel überwand. Bis zur Halbzeitpause blieb Münster in der Offensive völlig harmlos, Sandhausen verwaltete die Führung mühelos.

Auch nach der Pause kam von Münster zunächst zu wenig. Stattdessen vergaben Yassin Ben Balla (52.) nach einem Freistoß und Christoph Ehlich (54.) aussichtsreiche Chancen für Sandhausen. Kurz darauf nahm Preußen-Trainer Sascha Hildmann bereits die Wechsel drei und vier vor - und Münster steigerte sich.

Grodowski gleicht für Münster aus

In der 62. Minute hatten die Hausherren ihre erste zwingende Möglichkeit, Sandhausens Keeper Nikolai Rehmen kratzte einen Freistoß von Marc Lorenz aus dem linken Winkel. Kurz darauf gelang der Ausgleich. Joel Grodowski (66.) ließ seinen Gegenspieler mit einer Finte rechts im Strafraum stehen und traf ins rechte Eck.

In einer ausgeglichenen Schlussphase musste Münster noch einmal zittern, als Ben Balla in der 89. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für den SVS erzielte. Doch Ben Balla hatte Mitspieler David Otto angeschossen und ihn dabei am Arm getroffen, sodass das Tor nicht gegeben wurde. In der Nachspielzeit rettete Münsters Schulze Niehues mit einer Parade gegen Bekir El-Zein seinem Team einen Punkt.