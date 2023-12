WDR-Sport MSV Duisburg - Kellerduell um die Weihnachtsstimmung mit Freiburg II Stand: 19.12.2023 08:27 Uhr

In der 3. Fußball-Liga empfängt der MSV Duisburg die Reserve des SC Freiburg zum Duell Vorletzter gegen Letzter. Für eine versöhnliche Stimmung über Weihnachten muss dringend ein Sieg her.

"Wir sind definitiv so gut, um im Sommer die Klasse zu halten. Diese Mannschaft hat die Qualität, die Klasse zu halten - und wir werden die Klasse auch halten." Dieses Versprechen des MSV-Trainers Boris Schommers datiert von vor der 2:4-Pleite gegen Dynamo Dresden (Sonntag, 17.12.2023).

Und, darüber wird sich Schommers klar gewesen sein: Es war Versprechen, an dem sich der Trainer nicht erst "im Sommer", sondern angesichts der grundsätzlich eher eingeschränkten Jobsicherheit als Fußballtrainer schon früher messen lassen muss.

Dabei ist es wohl eine Notwendigkeit, am Mittwoch (20.12., 19 Uhr) im Kellerduell mit dem Tabellenschlusslicht SC Freiburg II einen Sieg einzufahren und ein klares Ausrufezeichen hinter die Klassenerhalts-Ambitionen zu setzen.

Trainer Schommers sieht "Schritt nach vorne"

Fünf Zähler Rückstand hat der MSV derzeit auf das rettende Ufer. Mit drei Punkten gegen die Freiburger Reserve, die in den letzten neun Partien nur ein Remis schafften, könnte Duisburg das eigene Konto auf 16 Punkte aufstocken. Und der MSV würde bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz mit mehr Ruhe in die Weihnachtsfeiertage gehen können - vielleicht sogar "nur" als Drittletzter der Tabelle, noch vor Lübeck.

Zwar erklärte Klub-Legende Bernard Dietz (75 Jahre) noch am Montag der "NRZ", er "gehe kaputt" angesichts der prekären Duisburger Lage. Aber Trainer Schommers sieht sein Team nach einer lange ernüchternden Punkteausbeute nun auf dem richtigen Weg.

Nach dem Dynamo-Spiel sagte der 44-Jährige: "Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. In den letzten vier Spielen sieht man eine klare Entwicklung. Wenn wir den Weg so weitergehen, werden wir in der Rückrunde unsere Punkte holen, um den Klassenerhalt zu schaffen."

Der MSV hat in den letzten vier Partien immerhin sechs Zähler gesammelt und den letzten Platz verlassen können. Auch bei der Pleite gegen "so eine spielstarke Mannschaft" wie Dresden (Tabellenplatz zwei) habe sein Team spielerische Lösungen gefunden.

U19-Stürmer Inanoglu: Berater kann MSV-Führung verstehen

Allerdings weist der MSV immer noch die schwächste Torausbeute der Liga auf (13). Bester Schütze ist Sebastian Mai (drei Treffer), der eigentlich gelernter Innenverteidiger ist, aber zuletzt häufig die Mittelstürmer-Rolle ausfüllte - und nicht etwa Benjamin Girth oder Alexander Esswein.

Einige Fans würden gerne ein Debüt des U19-Stürmers Kaan Inanoglu (18 Jahre) sehen. Er schoss in zehn Einsätzen in der Junioren-Bundesliga neun Tore. Inanoglu trainiert seit Anfang Dezember bei den Profis, bekam aber noch keine Einsatzzeit. So dass sein Onkel und Berater Sercan Güvenisik zuletzt das Gespräch mit dem MSV suchte.

Güvenisik beurteilte die Situation im "RevierSport" allerdings verständnisvoll: "Die Verantwortlichen wollten Kaan nicht ins kalte Wasser schmeißen. Ein 18-Jähriger kann nicht die Kohlen für den MSV aus dem Feuer holen. Das ist die Meinung der sportlichen Führung und das kann ich nachvollziehen." Der Berater führte weiter aus: "Es besteht in so einer Situation auch die Gefahr, so einen jungen Spieler zu verbrennen. Und daher bin ich mit dem Plan des MSV einverstanden."

Duisburg nach Winterpause bei 1860 München

Dieser Plan sieht wohl so aus, dass Inanoglu in der Winterpause weiter mit der Mannschaft trainieren und "zum richtigen Zeitpunkt seine Chance erhalten" wird, erklärte sein Berater.

Dieser richtige Zeitpunkt wird sicherlich davon abhängen, ob die gestandeneren Profis des MSV mit besseren Offensivleistungen tabellarisch die Kurve kriegen - oder wie groß die Verzweiflung ist, wenn das nicht gelingen sollte. Die erste Rückrundenpartie bestreitet Duisburg bei 1860 München (20.01.2024, 16.30 Uhr).