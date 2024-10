WDR-Sport MSV Duisburg holt Punkt in Köln - Gladbach verkürzt Stand: 25.10.2024 21:35 Uhr

Der MSV Duisburg ist am 12. Spieltag der Regionalliga West nicht über ein Unentschieden bei der U21 des 1. FC Köln hinausgekommen.

Die Meidericher waren beim 1:1 (1:0) am Freitagabend in der Domstadt zwar durch einen Elfmetertreffer von Malek Fakhro in Führung gegangen, mussten aber noch den Ausgleichstreffer durch Georg Strauch hinnehmen (61.). Damit verpasste der MSV den Sprung an die Tabellenspitze, die weiterhin die Sportfreunde Lotte besetzen.

Punktgleich mit dem MSV ist jetzt die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach nach einem 4:2 (1:2)-Heimerfolg gegen den Wuppertaler SV. Die Gäste waren früh durch Pedro Santiago Cejas (19.) und Timo Bornemann (23.) mit 2:0 in Führung gegangen. Winsley Botelo verkürzte noch vor der Pause für die Borussia auf 1:2 (26.). Nach dem Seitenwechsel schossen dann Kushtrim Asallari (59.) und Noah Pesch mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten (64./65.) die Hausherren zum Sieg.

Im ersten Spiel des Abends setzte sich Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1 (1:1) bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 durch. Tarsis Bonga brachte RWO bereits in der ersten Minute in Führung. Nach dem Ausgleichstreffer von Seokju Hong (28.) erzielte Denis Donkor (59.) den Oberhausener Siegtreffer.