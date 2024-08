Leihgabe für ein Jahr Moukoko verlässt Borussia Dortmund Richtung Nizza Stand: 28.08.2024 18:12 Uhr

Youssoufa Moukokos Abgang hat sich schon seit Wochen angebahnt, nun ist er offiziell: Der Angreifer wechselt von Borussia Dortmund nach Frankreich zu OGC Nizza.

Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, wird der 19-Jährige für eine Saison verliehen. Nizza kann Moukoko dank einer Kaufoption im Anschluss fest verpflichten.

"Die Konkurrenz in unserer Offensive ist aktuell sehr groß. Für Youssoufa wäre es daher schwierig geworden, in den kommenden Monaten ausreichend Spielpraxis zu erhalten, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln" , wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Youssoufa ist ein besonderer Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs, der sehr an diesem Klub hängt und hier auch schon einige Erfolge feiern konnte. Wir glauben daran, dass ihm eine Veränderung und ein neues Umfeld jetzt guttun werden."

Berater hatte Einsatzzeiten kritisiert

Moukokos Berater hatte sich zuletzt öffentlich über die Reservistenrolle des Teenagers beklagt. Verbreitet worden war das Zitat über den X-Account des Transfer-Journalisten Fabrizio Romano. "Youssoufa wurde vor seiner Verpflichtung viel versprochen, aber das wurde nicht eingehalten. Er war immer nur daran interessiert, zu spielen und sich weiterzuentwickeln" , wurde der Berater Patrick Williams zitiert.

Berater-Aussagen: Kein Kommentar des BVB