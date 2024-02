3. Liga Morey in der Startelf - BVB-Serie reißt gegen Münster Stand: 13.02.2024 20:50 Uhr

Borussia Dortmund II hat in der 3. Liga den Sprung auf Ranf vier verpasst und gegen Preußen Münster zum ersten Mal seit November verloren - trotz eines prominenten Gastspielers. Münster dagegen klettert weiter in der Tabelle.

Am vergangen Freitag ließ sich Mateu Morey nach seinem Comeback nach 2015 Tagen Verletzungspause noch von der Dortmunder Südtribüne feiern. Am Dienstag stand Morey schon wieder in einem Pflichtspiel für den BVB auf dem Rasen, dieses Mal aber nicht vor der Südtribüne, sondern im Regen im Stadion Rote Erde gegen Preußen Münster. Der Spanier sollte im Nachholspiel des 20. Spieltags in der 3. Liga Spielpraxis sammeln, konnte die 2:3 (1:1)-Niederlage aber nicht verhindern.

Damit riss die Dortmunder Serie von zuletzt acht Spielen in Folge ohne Serie. Der BVB verpasste damit auch den Sprung auf Rang vier und bleibt mit 39 Punkten Sechster. Preußen Münster dagegen ist jetzt seit sechs Spielen ungeschlagen und klettert mit nun 37 Punkten auf Rang neun. Simon Scherder (11.), Malik Batmaz (62.) und Joel Grodowski (69.) trafen für Münster. Moses Otuali (25.) und Ole Pohlmann (72.) erzielten die Tore für den BVB. In der Nachspielzeit sah Dortmunds Prince Aning für ein grobes Foulspiel noch die Rote Karte.

Eigentlich hätte das Spiel bereits Im Dezember stattfinden sollen, wurde aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes im Stadion aber kurzfristig abgesagt.

Unsanfte Begrüßung für Morey

Schon nach drei Minuten wurde Morey ein erstes Mal in der 3. Liga Willkommen geheißen. Preußen-Kapitän Marc Lorenz brachte den Spanier gleich einmal unsanft zu Fall. Morey blieb kurz liegen, konnte aber weiter machen.

Acht Minuten später setzte Lorenz dem Spiel dann auch sportlich seinen Stempel auf. Seine Ecke köpfte Scherder freistehend aus fünf Metern zu Münsteraner Führung ins Tor - sehr zur Freude von rund 2.500 mitgereisten Preußen-Fans.

Die Führung der Gäste war zu diesem Zeitpunkt verdient, denn Münster zeigte sich griffiger und zielstrebiger im Spiel nach vorne. Nach 22 Minuten hätte Lorenz beinahe den nächsten Treffer aufgelegt. Der Kopfball von Jano ter Horst ging allerdings am Tor vorbei.

BVB-Ausgleich aus dem Nichts

Der BVB kam unterdessen nur sporadisch nach vorne - und kam nach 25 Minuten trotzdem zum überraschenden Ausgleich. Einen Abschluss von Ayman Azhil konnten die Münsteraner noch blocken, allerdings landete der Ball direkt vor den Füßen von Otuali, der nur noch einschieben musste.

Münster ließ sich vom Ausgleich aber nicht beeindrucken und suchte weiter den Weg nach vorne. In der 35. Minute tauchte Batmaz plötzlich frei vor Marcel Lotka auf, fand jedoch mit seinem zu zentralen Abschluss im BVB-Keeper seinen Meister.

Nach 59 Minuten war dann Feierabend für Morey. Er wurde durch Michael Eberwein ersetzt. Brenzlige Situation gab es in der zweiten Halbzeit bis dahin nicht. Dortmunds Antonios Papadopoulos traf nach einem Freistoß per Kopf zwar den Pfosten, stand aber im Abseits (59.).

Batmaz trifft nach Ecke für Münster

Von Münster war bis dahin nicht viel zu sehen. Und trotzdem führte Münster nach 62 Minuten wieder. Wieder war es ein Eckball von Lorenz, der dieses Mal bei Batmaz landete, der wiederum aus kurzer Distanz das 2:1 erzielte.

In der 69. Minute zeigte Münster dann, dass sie es auch aus dem Spiel können. Dortmunds Ole Pohlmann verlor vor dem Münsteraner Strafraum den Ball. Die Gäste schalteten schnell und schickten Grodowski mit einem langen Ball, der sich erst im Laufduell gegen seinen Verteidiger durchsetzte und dann auch Lotka keine Chance ließ.

Die Entscheidung? Mitnichten. Denn keine drei Minuten später war Borussia Dortmund wieder da. Eine Freistoßflanke brachte Aidonis per Kopf im Münsteraner Tor unter (72). Der BVB bestimmte in der Folge die Partie und drückte auf den Ausgleich. Münster lauerte dagegen weiter auf Konter. Ein weiterer Treffer gelang aber keinem Team. Stattdessen sah Dortmunds Aning wegen groben Foulspiels noch die Rote Karte (90.+5).

Für beide Mannschaften geht es bereits am Samstag um 14 Uhr in der 3. Liga weiter. Während Borussia Dortmund II den SC Verl zum nächsten West-Duell empfängt, muss Preußen Münster beim VfB Lübeck antreten.