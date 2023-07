WDR-Sport Manuel Sanders – "Titel ist erster Schritt zum großen Ziel" Stand: 10.07.2023 23:09 Uhr

Manuel Sanders hat sich am Wochenende bei den Finals den deutschen Meistertitel über die 400 Meter geholt. Das nächste große Ziel steuert der Dortmunder bei der Leichtathletik-WM im August an.

Manuel Sanders feierte am Sonntag bereits seinen dritten deutschen Meistertitel. Den hohen Temperaturen zum Trotz lief Sanders das schnellste Rennen seiner Karriere und verbesserte seine persönliche Bestleistung auf 45,07 Sekunden. "Wir Sprinter mögen es eigentlich wenn es heiß ist, aber das war wirklich schon sehr heiß", sagte Sanders am Montag bei der WDR-Lokalzeit: "Als ich Abends zu Hause war, war ich auf jeden Fall ganz schön platt."

Bestzeit deutlich verbessert

Die Bestzeit des 400-Meter-Sprinters der LG Olympia Dortmund lag vor der Saison noch bei 47,74 Sekunden. Für den 25-Jährigen ist diese Steigerung von 67 Zehnteln ein "wahnsinnig großer Schritt nach vorne", auch wenn er die 44-Sekunden-Marke nur knapp verpasst hat: "Ein ganz bisschen ärgert man sich schon, weil diese 44 vor dem Komma die nächste große Schallmauer ist, wo man eigentlich hin will."

Sanders hat WM in Budapest im Visier

Nach den Finals warten in diesem Sommer aber noch mehrere Möglichkeiten für Sander, mit einer erneuten Bestleistung diese Marke zu knacken. "Ich glaube, das gibt mir jetzt einfach ein bisschen Motivation für die nächsten Rennen."

Das nächste Highlight in Sanders Terminkalender ist die Leichtathletik-WM in Budapest im August. "Das ist das große Hauptziel der Saison. Die deutschen Meisterschaften waren jetzt der erste Schritt zum großen Ziel", sagt Sanders, dem kaum Zeit zur Erholung bleibt: "Am Mittwoch geht es wieder ins Trainingslager."