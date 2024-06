WDR-Sport Lösbare Aufgabe zum Wimbledon-Auftakt für Struff Stand: 28.06.2024 13:28 Uhr

Jan-Lennard Struff hat für die erste Runde beim Tennis-Turnier in Wimbledon ein gutes Los erwischt. Der Warsteiner trifft auf den Ungarn Fabian Maroszan.

Der 24-Jährige aus Budapest wird aktuell an Position 64 der Weltrangliste geführt. Maroszan hat seine größten Erfolge bislabg auf Sand gefeiert (drei Turniersiege). Beim ATP-Turnier in Halle scheiterte er kürzlich im Achtelfinale knapp in drei Sätzen am späteren Turniersieger und Weltranglistenersten Jannik Sinner.

Absage im vergangenen Jahr

Struff musste im vergangenen Jahr für Wimbledon absagen - wegen einer Hüftverletzung. In diesem Jahr hofft er wieder voll angreifen zu können.

Die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, hatte ebenfalls Glück bei der Auslosung. Zum Auftakt geht es gegen den Spanier Roberto Carballes Baena, der eher auf Sand zu Hause ist. Zudem wurden Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien und der italienische Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner in die andere Turnierhälfte gelost.