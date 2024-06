WDR-Sport Leverkusens Frimpong überzeugt endlich auch im Oranje-Dress Stand: 07.06.2024 14:43 Uhr

Jeremie Frimpong und die niederländische Nationalmannschaft - das hat lange nicht so richtig zueinander gepasst. Nach einer Glanzleistung im jüngsten Testspiel findet auch sein Trainer Ronald Koeman nur lobende Worte für Leverkusens Leistungsträger.

Jeremy Frimpong hat eine Traum-Saison hinter sich. Mit Bayer Leverkusen hat er die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal geholt, sammelte in den beiden Wettbewerben in 37 Spielen 23 Scorerpunkte (elf Tore und zwölf Vorlagen). Nach Florian Wirtz und Victor Boniface war Frimpong der torgefährlichste Bayer-Akteur.

Logisch, dass einer der besten Bundesliga-Spieler auch ein Kandidat für die niederländische Nationalmannschaft ist, oder? Fast. Am Donnerstag beim 4:0 Testspiel-Sieg gegen Kanada bestritt Frimpong erst sein drittes Länderspiel für die Elftal. Frimpong und Nationalmannschaft, das hatte zuvor noch nicht so richtig gematched.

Frimpong bei WM in Katar ohne Einsatz

Bei der WM 2022 stand Frimpong zwar im Kader, blieb aber unter Bondscoach Louis van Gaal ohne Einsatz. Im Frühjahr 2023 verzichtete der neue Bondscoach Ronald Koeman auf eine Nominierung. Der Grund: Für Koemans Spielstil sei Frimpong für die Vierer-Abwehrkette defensiv nicht gut genug und für die offensive Rechtsaußen vorne zu harmlos. Frimpong reagierte mit einer Trotzreaktion und sagte seine Teilnehme für die U21-EM ab, wo er eigentlich hätte auflaufen sollen.

"Wir sind nicht glücklich über Absagen bei Jong Oranje. Wenn man das macht und denkt, dass man kurz darauf in der niederländischen Nationalmannschaft spielen kann, verstehe ich das nicht. So geht das nicht", reagierte damals Koeman. Als Konsequenz verzichtete Koeman auch bei den EM-Qualifikationsspielen im September auf Frimpong. "Man kann das als eine Art Strafe sehen", sagte der 61 Jahre alte Trainer.

Frimpong ist Schlüsselspieler bei Bayer Leverkusen

Aus seinem Verein ist Frimpong so etwas nicht gewohnt. Im Januar 2021 kam der 23-Jährige von Celtic Glasgow nach Leverkusen. Zuvor hatte er die Jugendmannschaften von Machester City durchlaufen. Spätestens seit dem Amtsantritt von Trainer Xabi Alonso in Leverkusen im Oktober 2022 hat sich Frimpong zu einem Schlüsselspieler der Leverkusener Mannschaft entwickelt.

"Seit ich hier bin, ist Jeremie für uns und für mich ein wichtiger Spieler. Er hat uns sehr geholfen", sagte Alonso jüngst über den gebürtigen Amsterdamer. "Er ist ein toller Typ. Seine Persönlichkeit bringt viel Freude in die Kabine. Man muss ihm diese Freude lassen, aber ihm auch helfen, reifer zu werden. Nicht nur als Fußballspieler, sondern auch als Profi hat er sich toll weiterentwickelt."

Zehntschnellster Spieler der Bundesliga

Frimpongs gefährlichste Waffe ist seine enorme Schnelligkeit. So kommt er immer wieder in den Rücken der Abwehr und kann gefährliche Pässe in die Mitte auf die Stürmer spielen - oder Konter selbst vollenden. Als Spitzengeschwindigkeit brachte Frimpong in der vergangenen Bundesliga-Saison 35,95 Km/h auf den Tacho, damit war er der zehntschnellste Spieler der Liga.

Alonso ist jedenfalls voll des Lobes für seinen Schützling: "Auf der Fußballbühne ist er so besonders. Man findet nicht viele Jeremie Frimpongs auf der Welt. Für uns ist er ein sehr besonderer Spieler in unserem System. Unser System ist wie maßgeschneidert für ihn. Wir brauchen ihn in besonderen Situationen. Deshalb ist er für uns ein sehr wichtiger Spieler."

Startelf-Debüt gegen Schottland

Es sind Qualitäten, die nun langsam auch in der niederländischen Nationalmannschaft ankommen. Sein Debüt gab Frimpong Mitte Oktober. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich wurde er für 28 Minuten eingewechselt, drei Tage später blieb er 90 Minuten lang auf der Bank. Eine Verletzung verhinderte weitere Einsätze im November. Sein Startelfdebüt feierte er Ende März beim 4:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Schottland.

Beim Test am Donnerstag zeigte der 23-Jährige in seinem dritten Länderspiel seine mit Abstand beste Leistung im Oranje-Trikot. "Mehr kann ich von Jeremie nicht verlangen", sagte Koeman nach dem Spiel. Beim 4:0 der Elftal gegen Kanada hatte Frimpong das erste Tor von Memphis Depay mustergültig vorbereitet und den zweiten Treffer der Gastgeber selbst erzielt.

Frimpong auf dem Weg zu Stammkraft

"Er hat genau so gespielt wie im Club. Das freut mich sehr für ihn", sagte Koeman. Nach seiner Gala-Vorstellung ist der Leverkusener nun auf dem besten Weg, bei der Fußball-EM in Deutschland zur Stammformation der Niederländer zu gehören. "Es war ein großartiges Spiel. Ich bin glücklich über meine erste Vorlage und mein erstes Tor in der Nationalmannschaft", sagte Frimpong. "Aber das ist erst der Anfang, das ist erst die Vorbereitung auf die EM. Ich kann es nicht erwarten, dass das Turnier losgeht."

Das Oranje-Team trifft zum Auftakt am 16. Juni in Hamburg auf Polen. Weitere Gegner in der starken Gruppe D sind Frankreich und Österreich.