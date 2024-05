WDR-Sport Leverkusens Abwehrtalent Bäuerle nach Paderborn Stand: 25.05.2024 12:07 Uhr

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Innenverteidiger Anton Bäuerle aus dem Nachwuchs des deutschen Meisters Bayer Leverkusen verpflichtet.

Wie die Ostwestfalen am Samstag mitteilten, kommt der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler ablösefrei. Er soll laut Klub über das U21-Team an den Profikader herangeführt werden. Zur Laufzeit von Bäuerles Vertrag machte der SCP keine Angaben.

In Paderborn schätzt man vor allem seinen "starken linken Fuß" und seine "hohe Spielintelligenz", wie es in der Pressemitteilung weiter hieß. Mit 25 Einsätzen in der A-Jugend-Bundesliga West zählte das Abwehrtalent zum Stammpersonal in der U19 der Leverkusener.