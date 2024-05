WDR-Sport Leverkusen feiert das Double mit Fans und der ganzen Stadt Stand: 26.05.2024 20:47 Uhr

Vor 31 Jahren konnten die Fans von Bayer 04 Leverkusen zuletzt einen Titel feiern. Am Sonntag wurde dafür richtig gefeiert: Bei der Meisterfeier im Stadion und der ganzen Stadt.

Die Werkself ist am Sonntag nach dem DFB-Pokalsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern aus Berlin zurückgekehrt und am Flughafen Köln/Bonn gelandet. Anschließend ging es mit dem Mannschaftsbus zum Schloss Morsbroich, wo sich Spieler und Meistertrainer in das Goldene Buch der Stadt eintrugen. Von dort aus startete ein Korso mit offenen Fahrzeugen zur Bayarena. Die Strecke führte vom Schloss Morsbroich auf die Gustav-Heinemann-Straße und anschließend über die Bismarckstraße zum Stadion. Auf dem Weg dorthin jubelten ihnen mehrere Tausend Fans zu.

Lukas Hradecky darf den Pokal nach Hause bringen

Einige Spieler trugen nach einer möglicherweise sehr kurzen Nacht trotz bewölkten Himmels Sonnenbrillen. Kapitän Lukas Hradecky hatte den DFB-Pokal im Arm und erklärte im WDR: "Tatsächlich wusste ich nicht, wo er übernachtet hat. Heute passe ich auf ihn auf."

Party im Stadion

In der Bayarena lief zu diesem Zeitpunkt bereits das Bühnenprogramm: Dabei waren unter anderem Culcha Candela, Hermes House Band, ATC (A Touch of Class), Peter Lorenz, Dirk Maverick und Einmalique. Die rund 40.000 Fans im Stadion konnten jederzeit über große Video-Leinwände verfolgen, wo sich die Mannschaft gerade befindet. Als die Party ihren Höhepunkt erreichte, ergoss sich heftiger Regen über dem Stadion - doch Spieler und Fans tanzten einfach weiter. Erst am frühen Abend leerten sich das Stadion und auch die Fanzone rund um die Bayarena.

