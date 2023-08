WDR-Sport Leihe bis 2024: Köln gibt Soldo nach Kaiserslautern ab Stand: 16.08.2023 14:13 Uhr

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln gibt den kroatischen Innenverteidiger Nikola Soldo (22) per Leihe an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ab.

Das teilte der Klub am Mittwoch mit, Soldo bleibt zunächst bis zum kommenden Sommer bei den Pfälzern. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2025.

"Nikola hat in seiner ersten FC-Saison eine sehr positive Entwicklung genommen", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller: "Diese Entwicklung wollen wir fortsetzen und forcieren. Dazu bedarf es möglichst regelmäßiger Spielpraxis, die sich ihm in der aktuellen Konstellation in unserer Innenverteidigung nicht bieten wird."

Soldo war im vergangenen Sommer von Lokomotiva Zagreb nach Köln gekommen, konnte sich nach ordentlichem Start aber nicht durchsetzen. Zuletzt spielte der Sohn des langjährigen Bundesligaprofis Zvonimir Soldo unter Trainer Steffen Baumgart keine Rolle mehr. Soldo lief bislang siebenmal in der Bundesliga und viermal in der Conference League für die Kölner auf.